Nyugdíjasokat tanítanak a mesterséges intelligencia használatára Győrben - fotók

Most is, mint 25 éve minden évben hívja a nyugdíjasokat a Jedlik Technikumban működő Nagyinet Számítástechnikai Kör vezetősége és diáktanárai az induló számítástechnikai képzésekre. A győri Nagyinet képzés azért sikeres ilyen hosszú időn keresztül, mert a tanulási folyamatban az kiemelkedő tényező, hogy a nyugdíjasokat jedlikes diáktanárok tanítják az eszközök kezelésére.

Nagyinet mesterséges intelligenciával

- Sok nyugdíjasnak még az okostelefon, számítógép használata is gondot jelent, így egy tesztcsoporttal foglalkoznak a mesterséges intelligenciával. A jedlikes tanulók egy mintegy tízfős csoportot ismertetnek meg a mesterséges intelligenciával. A tesztcsoport idősek már 10-15 éve elmélyedtek az internet világával, 65 évestől 80 éves korúak. A diákok nagy türelemmel foglalkoznak a nyugdíjasokkal - nyilatkozta Nagy Péter, a Nagyinet Számítástechnikai Kör vezető képzési vezetője. Nagy Péter elmondta, 13 alkalmat terveznek, alkalmanként kétszer 45 percet.

Nagy Péter kifejtette, hogy a híradásokban is most már gyakrabban lehet hallani, a nyugdíjasok is egyre több mindenre tudják használni a mesterséges intelligenciát. Főleg az információk megszerzésében lehet nagy segítség nekik. Ehhez számítógép vagy okostelefon kell és megfelelő használati tudás is. Nyugdíjasok esetében valószínű legjobb, ha számítógépet és okostelefont egyaránt használ a mesterséges intelligenciát használó.

Fotó: Csapó Balázs

Ingyenesen letölthető az AI

- Az informatika rohamléptekkel fejlődik, az olló egyre nyílik a fiatalok és a nyugdíjasok között nem szabad még jobban lemaradni a fiataloktól. Aki számítógépet, okostelefont kezel, annak úgy megváltozik az élete, hogy felteszi magának a kérdést, hogyan lehetett ezen eszközök használata nélkül élni - fogalmazott Nagy Péter.

- A nyugdíjasok közül valószínű nagyon kevesen tudják, hogy a mesterséges intelligencia (AI) több helyről már ingyenesen letölthető. Általában regisztrálni kell, és már is lehet használni. Ez egy csodálatos lehetőség, főleg azoknak nyugdíjasoknak, akik még mindig szeretik az írott anyagot, és már nehezebben írnak papíron kézírással, vagy számítógépen. Reméljük, hogy a mesterséges intelligencia egy újabb motiváló eszköz, amely sok nyugdíjast elindít azon az úton, hogy ha eddig nem használt számítógépet, ezentúl megtanulja a kezelését és folyamatosan használja majd. Egy biztos, aki, számítógépet és vagy okos telefont használ, annak megváltozik az élete.