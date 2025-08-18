Mutatjuk milyen programokon vehetünk részt augusztus 20-án Győr-Moson-Sopronban

10.00 Ünnepi szentmise a Szent Márton-bazilikában, a liturgiát követően Szent István Pannonhalmán őrzött csontereklyéjének bemutatása.

10.00–17.00 Családi program kisfilmmel és makettépítéssel a főkapu melletti gyerekvetítőben.

Kezdési időpontok: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00.

11.00–17.00 Ingyenes szakvezetés borászati látogatással a Pannonhalmi Főapátság pincészetében minden egész órakor, találkozási pont a kóstolóteraszon.

11.30 Új kenyér megáldása az ünnepi szentmise után.

11.30 Illatmúzeum – tárlatvezetés. Gyülekező a gyógynövénykertben, a Pausa cukrászdánál.

Teljes árú belépőjegy: 1800 Ft/fő; diák/nyugdíjas: 1200 Ft/fő. Jegyvásárlás a helyszínen 2025. augusztus 20-án, 9–15 óra között a főkapunál, a recepción.

12.00 Vezetés a Boldogasszony-kápolnában. Gyülekező a főkapunál. Belépőjegy egységesen: 2000 Ft/fő. Jegyvásárlás a helyszínen 9–15 óra között a főkapunál, a recepción.

13.00–13.15 Napközi imaóra – a szerzetesközösség déli imádsága – a Szent Márton-bazilikában, a liturgiát követően Szent István Pannonhalmán őrzött csontereklyéjének bemutatása.

14.30 Illatmúzeum – tárlatvezetés. Gyülekező a gyógynövénykertben, a Pausa cukrászdánál.

Teljes árú belépőjegy: 1800 Ft/fő; diák/nyugdíjas: 1200 Ft/fő. Jegyvásárlás a helyszínen 9–15 óra között a főkapunál, a recepción.

15.00 Vezetés a Boldogasszony-kápolnában. Gyülekező a főkapunál. Belépőjegy egységesen: 2000 Ft/fő. Jegyvásárlás a helyszínen 9–15 óra között a főkapunál, a recepción.

15.30–16.30 Ünnepi orgonahangverseny a Szent Márton-bazilikában. Közreműködik: Kecskés Mónika orgonaművész. A program belépőjeggyel látogatható, jegyvásárlás szabad helyek függvényében az előadás előtt egy órával a főkapunál, a recepción. Teljes árú belépőjegy: 4500 Ft, diák/nyugdíjas: 2500 Ft. Online jegyvásárlás: https://foapatsagiturizmus.hu.