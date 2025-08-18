1 órája
Mutatjuk milyen programokon vehetünk részt augusztus 20-án Győr-Moson-Sopronban
Augusztus 20. – Az államalapítás ünnepe sok izgalmas programot tartogat számunkra.
Győr
08. 20., szerda, 9.00
Bécsi kapu tér, Szent István lovas szobra
Szent István-napi koszorúzási ünnepség
Ünnepi beszédet mond: Pintér Bence, Győr megyei jogú város polgármestere, Borsi Róbert, Győr megyei jogú város kulturális tanácsnoka.
Közreműködik a Rezeda Népzenei Együttes.
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum – Esterházy-palota (Király u. 17.)
Munkácsy – Egy remekmű születése. Egész nap ingyenesen látogatható az időszaki kiállítás.
16.00 Kiemelt szakvezetés, a tárlatvezetés díja: 500 Ft/fő.
Radó-sziget (esőhelyszín: Rómer-ház)
19.00 Történelmi kvízjáték a Radón. Maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják a [email protected] e-mail-címen.
21.00 Szabadtéri mozi: István, a király – rockopera (1984, r.: Koltay Gábor).
Piknikhangulat, büfé üzemel, pléd ajánlott.
Augusztus 20. Fesztivál
Marcalváros, Szentlélek tér
9.00 Reggeli zenés ébresztő.
10.00 Matiné zenekar
11.00 Csiribiri zenekar
11.30 Kenyérszentelés.
13.45 Iszkiri zenekar
14.30 Baranyai István és zenekara Krasznai Tamással.
15.45 Király Duó
18.00 FLM
19.00 The Biebers
20.30 Dolly Plusssz
Győrszentiván, Duna Filmszínház (Déryné utca 11.)
18.00 Moziklub: Veri az ördög a feleségét (1977, r.: András Ferenc).
Részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Központi könyvtár, klubhelyiség (Herman Ottó u. 22.)
10.00 és 10.45 Alkotósziget – kézműves-foglalkozás gyerekkönyvtárosokkal.
Ingyenes, de regisztráció szükséges (+36-96/516-677).
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum – Esterházy-palota
17.00 és 18.00 Nyitott tárlatvezetés a Munkácsy – Egy remekmű születése kiállításban.
Kísérőprogramok:
Augusztus 12–31.
Bécsi kapu tér
Szent István király győri öröksége – szabadtéri kiállítás.
Augusztus 18–24.
Városház tér
Szent Korona-installáció
A Szent Koronának, a magyar államiság kiemelkedő jelképének öt méter magas és öt méter átmérőjű másolata. Az installáció Elekes Gyula székelyudvarhelyi tűzzománcművész alkotása. Az építmény lényegében egy minimúzeum, ahol az ereklye történetével és alkotóelemeivel ismerkedhetnek meg a látogatók.
Augusztus 12–31.
Bécsi kapu tér
Államalapítás és Szent István ünnepe Győrben. Szabadtéri kiállítás.
Mosonmagyaróvár
Szent István Napok 2025
08. 19–20., kedd-szerda
Mosoni városrész
08. 19., kedd
Fesztiválszínpad
20.00–21.20 Halott Pénz zenekar – koncert.
23.00–0.30 30Y.25-koncert.
Motherson-színpad
18.00–19.30 Dánielfy zenekar – koncert.
21.30–22.45 Beton.Hofi – koncert.
Fehér Ló Közösségi Ház
14.30–18.00 Babasarok.
15.30 A Csodavilág gyerekzenekar koncertje.
17.00–19.00 Pincekoncert. Fellép a S’cool Trio és a Gyémánt Bálint–Oláh Krisztián duó.
08. 20., szerda
9.45 Nepomuki Szent János-plébániatemplom: ünnepi szentmise.
10.45 Koszorúzás és ünnepi műsor a Szent István-szobornál.
Az ünnepség szónoka Czuppon Tamás régész-muzeológus, a Hansági Múzeum igazgatója.
A beszédet követően ünnepi műsort adnak a Győri SZC Haller János Általános Iskola tanulói „Népünk múltja: szent örökség” címmel (felkészítő pedagógus: Nagy Erika).
A megemlékezés után a részt vevő politikai pártok, intézmények, civil szervezetek koszorút helyeznek el a szobornál.
Közreműködik a Kühne Koncert Fúvószenekar ifj. Vámos Gábor vezetésével és a 70. Számú Széchenyi István Cserkészcsapat.
A Fesztiválszínpad előtt
14.00–17.00 A fúvószene napja – fúvószenekari találkozó.
Közreműködnek: Mofém Fúvószenekar, Kühne Koncert Fúvószenekar, Juventus Koncert Fúvószenekar Sopron, Haller Sport, Majorette Egyesület.
18.00–19.30 Moson Big Band zenekar – koncert.
20.30 Bagossy Brothers Company-koncert.
Fesztivál utca
10.00–16.00 Bab Társulat, Játéktér, Paszulykerengő (Babtekergő) – Futura-környék.
11.00–12.00 Bab Társulat – „Fenevadak” c. gyermekelőadás – Futura mögött.
15.00–16.00 Bab Társulat – „Matyi, a ludas” c. gyermekelőadás – Futura mögött.
9.00–17.00 Kosaras körhinta, ládavasút, arcfestés, csillámtetoválás.
9.00–17.00 A templom mellett: Mesterségek utcája.
Fehér Ló Közösségi Ház
10.00–18.00 Babasarok.
9.30 Családi mozi: Vuk. Magyar rajzfilm.
Csorna
08. 20., szerda, 10.00
Premontrei apátság, díszterem
Szent István-napi ünnepi rendezvény. Ünnepi beszédet mond Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Városi kitüntetések átadása. Új kenyér megáldása. Ünnepi műsor.
Közreműködnek: Kis Anna Luca, Kiss Csaba, Völcsey Anna és Kocsis Korina.
Kapuvár
08. 20., szerda
Szent Anna-plébániatemplom
Városi ünnepség az államalapítás tiszteletére.
8.30 Ünnepi szentmise. A misét celebrálja és a kenyereket megáldja Gulyás Vilmos, a kapuvári Szent Anna-plébániatemplom káplánja.
Megemlékezés és koszorúzás Szent István király és Gizella királyné szobránál, valamint a kopjafánál. Ünnepi beszédet mond Horváth László, Kapuvár város polgármestere.
Közreműködnek: Haydn Vegyeskar, Simon Hanna, Szommer Dániel, Bognár Dávid, Horváth István, Gartner Flóra.
Abda
Szentmise és kenyéráldás
08. 20., szerda, 9.30
Római katolikus templom.
Abda Község Önkormányzata vár mindenkit az államalapítás ünnepének alkalmából tartandó szentmisére és újkenyér-áldásra, majd az azt követő önkormányzati ünnepélyes köszönetnyilvánításra.
Bágyogszovát
08. 20., szerda, 14.00
Művelődési ház
Szent István-napi ünnepség. Köszöntőt mond Nagyné Molnár Ildikó polgármester. Bágyogszovát község elismerő okleveleinek átadása. Közreműködik Pataki Szilvia, Dobos László és a Kónyi Néptáncegyüttes.
Dunakiliti
Új kenyér ünnepe
08. 20., szerda
9.30 Szentmise és kenyéráldás a templomban.
10.30 Ünnepség a templomtéren. Himnusz, köszöntő. Az Árpád imája című verset Kránitz Lászlóné szavalja el. Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz. Előadja a Dunakilitiért Egyesület és Rajka, Feketeerdő Egyházközség Vegyeskara, vezényel Mayer Gizella.
Ünnepi beszédet mond dr. Bodnár Mária főorvos asszony.
Dunakiliti Község Önkormányzata adományának átadása a Hospice Ház javára.
Vers: Kárpátok ölelő karjában. Magyarország az én kedves szép hazám – népdal.
A 2025. évi Dunakilitiért Díjat átadja Kovács Andor Tamásné polgármester asszony.
Kenyérszegés. A megszentelt kenyeret polgármester asszony szegi meg, a képviselő-testületi tagok kínálják. Az ünnepi kenyér a Lipóti Pékség ajándéka Dunakilitinek.
Écs
Megemlékezés a település védőszentjéről, az államalapításról
08. 20., szerda, 10.30
Szent István park
Koszorúzással egybekötött megemlékezés Szent Istvánról, a település védőszentjéről. Ezt követően, 11 órától ünnepi szentmise a templomban.
Gönyű
Az államalapítás, Szent István király és az új kenyér ünnepe
08. 20., szerda, 8.30
Gönyű, Háry Dezső tér
8.30 Ünnepi műsor. Közreműködik Pataki Szilvia színművész és Dobos László dalszerző.
Ünnepi beszédet mond Major Gábor polgármester.
A Gönyű Községért elismerő oklevél átadása.
Az új kenyeret megáldja és megszenteli Kovács Imola református lelkész, Csorba János evangélikus lelkész, dr. Vlaj Márk római katolikus plébános.
Koszorúzás.
10.00 Ünnepi szentmise a Szent Péter és Pál római katolikus templomban.
Győrújbarát
Koszorúzás és kenyéráldás
08. 20., szerda, 16.00
Győrújbarát, falu kemencéje
A Baráti Hagyományőrző Egyesület vár minden érdeklődőt a Szent István-emlékmű koszorúzására és a kenyéráldásra.
Köszöntőt mond dr. Szabó Antal elnök és Kóbor Attila polgármester. Ünnepi beszédet mond dr. Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi nyugalmazott főapát.
Közreműködik Rupnik Károly színművész, a Scharek Béla Harmonika Zenekar.
Kenyeret áldanak: Bausz András római katolikus plébános, Karsay Lajos evangélikus lelkész, Bella Péter református lelkész.
Jánossomorja
Városi ünnepség az államalapítás és az államalapító I. István király emlékére.
08. 20., szerda, 11.00
Jánossomorja, Szent István-templom, majd Szent István-szobor – Pusztasomorja
11.00 Ünnepi szentmise a pusztasomorjai Szent István-templomban.
11.30 Városi ünnepség a Szent István-szobornál. Beszédet mond Lőrincz György polgármester.
12.15 Vendégfogadás a Sós Antal Közösségi Házban.
13.30 Prikler-kocsma a közösségi ház pincéjében. Jánossomorja város borai 2025 – hivatalos bemutató.
Pannonhalma
Szent István király ünnepe a Pannonhalmi Főapátságban
08. 20., szerda, 15.00
Pannonhalmi Főapátság
Szent István királyra emlékezve egész nap szakrális, kulturális és családi programokkal várják látogatókat.
9.00–18.00 Díjmentesen látogatható a Pannonhalmi Főapátság épületegyüttese: Szent Márton-bazilika, kerengő és a Főmonostori Kiállítótér (a meghirdetett tárlatvezetések és előadások kivételével). Bejárat a főkapun keresztül. A Főmonostori Kiállítótér a várköri ajándékbolt felől közelíthető meg.
10.00 Ünnepi szentmise a Szent Márton-bazilikában, a liturgiát követően Szent István Pannonhalmán őrzött csontereklyéjének bemutatása.
10.00–17.00 Családi program kisfilmmel és makettépítéssel a főkapu melletti gyerekvetítőben.
Kezdési időpontok: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00.
11.00–17.00 Ingyenes szakvezetés borászati látogatással a Pannonhalmi Főapátság pincészetében minden egész órakor, találkozási pont a kóstolóteraszon.
11.30 Új kenyér megáldása az ünnepi szentmise után.
11.30 Illatmúzeum – tárlatvezetés. Gyülekező a gyógynövénykertben, a Pausa cukrászdánál.
Teljes árú belépőjegy: 1800 Ft/fő; diák/nyugdíjas: 1200 Ft/fő. Jegyvásárlás a helyszínen 2025. augusztus 20-án, 9–15 óra között a főkapunál, a recepción.
12.00 Vezetés a Boldogasszony-kápolnában. Gyülekező a főkapunál. Belépőjegy egységesen: 2000 Ft/fő. Jegyvásárlás a helyszínen 9–15 óra között a főkapunál, a recepción.
13.00–13.15 Napközi imaóra – a szerzetesközösség déli imádsága – a Szent Márton-bazilikában, a liturgiát követően Szent István Pannonhalmán őrzött csontereklyéjének bemutatása.
14.30 Illatmúzeum – tárlatvezetés. Gyülekező a gyógynövénykertben, a Pausa cukrászdánál.
Teljes árú belépőjegy: 1800 Ft/fő; diák/nyugdíjas: 1200 Ft/fő. Jegyvásárlás a helyszínen 9–15 óra között a főkapunál, a recepción.
15.00 Vezetés a Boldogasszony-kápolnában. Gyülekező a főkapunál. Belépőjegy egységesen: 2000 Ft/fő. Jegyvásárlás a helyszínen 9–15 óra között a főkapunál, a recepción.
15.30–16.30 Ünnepi orgonahangverseny a Szent Márton-bazilikában. Közreműködik: Kecskés Mónika orgonaművész. A program belépőjeggyel látogatható, jegyvásárlás szabad helyek függvényében az előadás előtt egy órával a főkapunál, a recepción. Teljes árú belépőjegy: 4500 Ft, diák/nyugdíjas: 2500 Ft. Online jegyvásárlás: https://foapatsagiturizmus.hu.
18.00–18.30 Ünnepi vesperás a Szent Márton-bazilikában, a liturgiát követően Szent István Pannonhalmán őrzött csontereklyéjének bemutatása.
20.00 „Hallgass, fiam, atyád intelmére” – Szent István király intelmei Imre herceghez az arborétumban. Közreműködik: Röhrig Géza Kossuth-díjas színművész, tárogatón játszik Kiss Gy. László Liszt Ferenc-díjas klarinétművész. A program belépőjeggyel látogatható, jegyvásárlás szabad helyek függvényében az előadás előtt egy órával a főkapunál. Esőhelyszín: gyógynövénykert, biomassza-fűtőmű. Belépőjegy egységesen: 5000 Ft. Online jegyvásárlás: https://foapatsagiturizmus.hu.
Rábapordány
08. 20., szerda, 10.30
Szent András római katolikus templom
Megemlékezés Szent István királyról és az államalapításról.
10.30 Szentmise. Beszédet mond Visy László polgármester. Az új kenyeret megáldja Varga Gábor plébániai kormányzó. Közreműködnek: Terstyánszkiné Kiss Klaudia, Both Jázmin, Pintér Emma, Nagy Zsolt.
Osli
08. 19., kedd, 18.00
Millennium park
Az államalapítás és az új kenyér ünnepe. Ünnepi beszédet mond Varga András polgármester.
Megsütik a falu kenyerét. Közreműködnek: a Vadgesztenye Hagyományőrző Kulturális Csoport, Németh Máté.
Sokorópátka
08. 20., szerda, 11.30
Sokorópátkai Magyarok Nagyasszonya-templom
Ünnepi szentmise Szent István király napján. Az új kenyeret Bognár István atya szenteli meg.
Közreműködnek: a Napsugár Művészeti Iskola növendékei, Kozák Bence és Faragó Karolina, a Sokorópátkai Nőegylet.