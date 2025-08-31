augusztus 31., vasárnap

Lottó számok

2 órája

Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.

Kisalföld.hu
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 35. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 7 (hét)
  • 17 (tizenhét)
  • 35 (harmincöt)
  • 50 (ötven)
  • 77 (hetvenhét)

Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 44 darab, nyereményük egyenként 1 002 375 forint; 3 találatos szelvény 3384 darab, nyereményük egyenként 14 275 forint; 2 találatos szelvény 74 790 darab, nyereményük egyenként 2445 forint.

Joker: 468229

