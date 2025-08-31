Lottó számok
Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.
Forrás: veol.hu
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 35. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 7 (hét)
- 17 (tizenhét)
- 35 (harmincöt)
- 50 (ötven)
- 77 (hetvenhét)
Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 44 darab, nyereményük egyenként 1 002 375 forint; 3 találatos szelvény 3384 darab, nyereményük egyenként 14 275 forint; 2 találatos szelvény 74 790 darab, nyereményük egyenként 2445 forint.
Joker: 468229
