Jeles bzi
15 perce
Mutatjuk a Színötösöket - Íme Győr-Moson-Sopron kitűnő diákjai
A Kisalföld és a kisalfold.hu idén is meghirdette a népszerű Színötös pályázatot: bemutatjuk azokat az általános iskolás Győr-Moson-Sopron megyei tanulókat, akik kitűnően teljesítették a tanévet.
Több száz fotót és kitűnő bizonyítványt küldtek be olvasóink idén is a Szín5-ös felhívásra. Gratulálunk minden egyes jeles bizonyítványhoz!
Galériánkba bemutatjuk a megye kitűnő tanulóit
Szín5 - Megyénk kitűnő diákjai 2025
