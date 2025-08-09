augusztus 9., szombat

Jeles bzi

15 perce

Mutatjuk a Színötösöket - Íme Győr-Moson-Sopron kitűnő diákjai

A Kisalföld és a kisalfold.hu idén is meghirdette a népszerű Színötös pályázatot: bemutatjuk azokat az általános iskolás Győr-Moson-Sopron megyei tanulókat, akik kitűnően teljesítették a tanévet.

Több száz fotót és kitűnő bizonyítványt küldtek be olvasóink idén is a Szín5-ös felhívásra. Gratulálunk minden egyes jeles bizonyítványhoz!

Galériánkba bemutatjuk a megye kitűnő tanulóit

Szín5 - Megyénk kitűnő diákjai 2025

 

