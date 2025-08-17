Elő a naptárral
36 perce
Ezek lesznek a munkaszüneti napok 2026-ban Ausztriában
Augusztus 15., péntek ünnep volt Ausztriában. Ennek apropóján mutatjuk: ezek lesznek a munkaszüneti napok 2026-ban Ausztriában.
Forrás: Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Fontos, hogy figyelembe vegyük utazásunkkor az ünnepnapokat és a szünnapokat – írja az advantageaustria.org.
Hazánkban a nemzeti ünnepeink a következő napokra esnek még idén: október 23-a csütörtökön, míg az államalapítás ünnepe, augusztus 20. jövő héten szerdán lesz. A magyar ünnepnapokról ide kattintva olvashatnak bővebb infókat.
Ezt ne hagyja ki!Oktatás
2025.07.26. 11:05
Mutatjuk az őszi, téli és tavaszi szünet időpontjait a 2025/26-os tanévben
Ezek lesznek a munkaszüneti napok 2026-ban Ausztriában:
|2026
|január 1.
|Újév
|január 6.
|Háromkirályok napja
|április 6.
|Húsvét hétfő
|május 1.
|Állami ünnep
|május 14.
|Urunk mennybemenetele
|május 25.
|Pünkösdhétfő
|június 4.
|Úrnapja
|augusztus 15.
|Nagyboldogasszony
|október 26.
|Nemzeti ünnep
|november 1.
|Mindenszentek
|december 8.
|Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
|december 25.
|Karácsony
|december 26.
|Szent István ünnepe
Ezt ne hagyja ki!Határhelyzet
2025.08.15. 12:51
Habár beköszöntött az ünnepnap, üres a magyar-osztrák határ
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre