Ezek lesznek a munkaszüneti napok 2026-ban Ausztriában

Augusztus 15., péntek ünnep volt Ausztriában. Ennek apropóján mutatjuk: ezek lesznek a munkaszüneti napok 2026-ban Ausztriában.

Kisalföld.hu
Forrás: Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Fontos, hogy figyelembe vegyük utazásunkkor az ünnepnapokat és a szünnapokat – írja az advantageaustria.org.

Hazánkban a nemzeti ünnepeink a következő napokra esnek még idén: október 23-a csütörtökön, míg az államalapítás ünnepe, augusztus 20. jövő héten szerdán lesz. A magyar ünnepnapokról ide kattintva olvashatnak bővebb infókat.

Ezek lesznek a munkaszüneti napok 2026-ban Ausztriában:

2026
január 1.Újév
január 6.Háromkirályok napja
április 6.Húsvét hétfő
május 1.Állami ünnep
május 14.Urunk mennybemenetele
május 25.Pünkösdhétfő
június 4.Úrnapja
augusztus 15.Nagyboldogasszony
október 26.Nemzeti ünnep
november 1.Mindenszentek
december 8.Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
december 25.Karácsony
december 26.Szent István ünnepe 
