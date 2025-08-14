Törvényes ünnepnap
41 perce
Munkaszüneti nap pénteken - Ezt vedd figyelembe, ha Ausztriába utazol
Augusztus 15. törvényes ünnepnap Ausztriában. Utazásunkkor jó ha figyelünk az ünnepnapokra, szünnapokra.
Forrás: MW Archívum
Fotó: Illusztráció
Utazásunkkor jó ha figyelünk az ünnepnapokra, szünnapokra – írja az advantageaustria.org. Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja, törvényes ünnepnap, munkaszüneti nap Ausztriában.
Idén a következő törvényes ünnepnapok voltak a szomszéd országban:
|január 1.
|Újév
|január 6.
|Háromkirályok napja
|április 21.
|Húsvét hétfő
|május 1.
|Állami ünnep
|majus 29.
|Urunk mennybemenetele
|június 9.
|Pünkösdhétfő
|június 19.
|Úrnapja
Ezek lesznek még ünnepnapok Ausztriában idén:
|október 26.
|Nemzeti ünnep
|november 1.
|Mindenszentek
|december 8.
|Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
|december 25.
|Karácsony
|december 26.
|Szent István ünnepe
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre