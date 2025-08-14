augusztus 14., csütörtök

Augusztus 15. törvényes ünnepnap Ausztriában. Utazásunkkor jó ha figyelünk az ünnepnapokra, szünnapokra.

Kisalföld.hu
Munkaszüneti nap pénteken - Ezt vedd figyelembe, ha Ausztriába utazol

Forrás: MW Archívum

Fotó: Illusztráció

Utazásunkkor jó ha figyelünk az ünnepnapokra, szünnapokra – írja az advantageaustria.org. Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja, törvényes ünnepnap, munkaszüneti nap Ausztriában.

Idén a következő törvényes ünnepnapok voltak a szomszéd országban:

január 1.Újév
január 6.Háromkirályok napja
április 21.Húsvét hétfő
május 1.Állami ünnep
majus 29.Urunk mennybemenetele
június 9.Pünkösdhétfő
június 19.Úrnapja

Ezek lesznek még ünnepnapok Ausztriában idén:

október 26.Nemzeti ünnep
november 1.Mindenszentek
december 8.Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
december 25.Karácsony
december 26.Szent István ünnepe 

 

