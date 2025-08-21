Munkács egyik üzemét érte rakétatámadás

Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal végrehajtott kombinált légicsapást mért Ukrajnára, az eddigi adatok szerint 12 ember sérült meg a Kárpátalja második legnagyobb városát, Munkácsot ért rakétacsapásban - jelentették ukrán országos és megyei hírportálok a Munkácsi Városi Tanács hivatalos Facebook-oldalán közzétett információk alapján.

Munkácson füst szállt fel - Illusztráció: pixabay

Reggel helyi idő szerint 7 óráig a sürgősségi mentőszolgálat 10 embert vitt be a Szent Márton kórházba, 2 személy pedig önállóan fordult orvosi segítségért. Minden sebesültnek időben orvosi segítséget nyújtottak és minden szükséges ellátást megkapnak, állapotuk stabil - áll a munkácsi önkormányzat közleményében.

Korábban a helyi és országos hírportálok közölték, hogy az éjszakai kombinált légitámadás során rakétatalálat érte az egyik munkácsi iparvállalatot, ahol tűz ütött ki, a katasztrófavédők a következmények elhárításán dolgoznak. A város lakóit arra kérték, hogy zárják be az ablakokat és lehetőség szerint ne menjenek ki az utcára.

Ez a bűncselekmény ismét bizonyítja: az ellenség még a hátországban, a polgári célpontokat is megpróbálja támadni. A cél egyértelmű - megfélemlíteni az embereket

- közölte hivatalos Facebook-oldalán Miroszlav Bileckij, Kárpátalja megye katonai kormányzója.

Előzmény - Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője megerősítette, hogy az ellenség cirkálórakétákkal támadott meg egy munkácsi ipari létesítményt. A csapás következtében raktárépületek semmisültek meg és tűz keletkezett - írta a Kárpáthír.com.

Cirkálórakétákkal támadták Munkácsot

A legfrissebb adatok szerint a tizenkét sérült közül öt fő maradt kórházi ellátásban, egyiküket átszállították a megyei kórházba. A helyszínen operatív törzset állítottak fel, ahol a katonai közigazgatás és a városi hatóságok képviselői koordinálják a mentési munkálatokat.

Korábban - Szerdáról csütörtökre virradóan támadás érte Munkács egyik vállalkozásának területét. Összesen tíz ember sérült meg, akiket kórházba vittek, és jelenleg mindnekinek stabil az állapota - írta az index.