Mókus vitte a showt a motoros találkozón Lébényben - XXL galéria, videó

A Lébényi Motoros Egyesület szombaton motoros napot szervezett a helyi sportpályán. Volt decibell mérő- és motoros szépségverseny és egyéb szórakoztató programok is. Annak is hagyománya van, hogy meghívnak egy motoros kaszkadőrt.

Fotó: Kerekes István

Motoros show a lébényi utcán

Ezúttal Herczeg Balázs, becenevén „Mókus” volt a kaszkadőr, aki elismert versenyző és bemutató művész a stunt riding műfajában. Több ízben is elnyerte a magyar street freestyle bajnokság címét, és külföldi fellépéseken is bizonyított. 2024-ben ismét bajnoki címet szerzett. Fellépéseit nem csupán motoros ügyessége, de letisztult technikai tudása és szórakoztató, humoros stílusa tette különlegessé, és nem volt ez másként most sem: kézen állt, létrára mászott, olvasott járó motorral.

