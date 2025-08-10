Tegnap, 9:00
Mókus vitte a showt a motoros találkozón Lébényben - XXL galéria, videó
A Lébényi Motoros Egyesület hetedszer szervezett motoros napot a vármegye legifjabb városában. A programok között a showt a motoros kaszkadőr bemutató vitte: Herczeg Balázs, becenevén „Mókus” kápráztatta el a közönséget.
A Lébényi Motoros Egyesület szombaton motoros napot szervezett a helyi sportpályán. Volt decibell mérő- és motoros szépségverseny és egyéb szórakoztató programok is. Annak is hagyománya van, hogy meghívnak egy motoros kaszkadőrt.
Motoros show a lébényi utcán
Ezúttal Herczeg Balázs, becenevén „Mókus” volt a kaszkadőr, aki elismert versenyző és bemutató művész a stunt riding műfajában. Több ízben is elnyerte a magyar street freestyle bajnokság címét, és külföldi fellépéseken is bizonyított. 2024-ben ismét bajnoki címet szerzett. Fellépéseit nem csupán motoros ügyessége, de letisztult technikai tudása és szórakoztató, humoros stílusa tette különlegessé, és nem volt ez másként most sem: kézen állt, létrára mászott, olvasott járó motorral.
Nézze meg képgalériánkat az eseményről:
Mókus vitte a showt a motoros találkozónFotók: Kerekes István
2001 óta számos hazai és nemzetközi eseményen bemutatta tudását. Fellépései között szerepelt az Isle of Man TT és a Scottish Motorcycle Show is, melyek révén jelentős szakmai elismerést szerzett, és most a lébényi közönséget is elkápráztatta.
Mókus káprázatos bemutatója videón: