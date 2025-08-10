augusztus 11., hétfő

Találkozó

Tegnap, 9:00

Mókus vitte a showt a motoros találkozón Lébényben - XXL galéria, videó

A Lébényi Motoros Egyesület hetedszer szervezett motoros napot a vármegye legifjabb városában. A programok között a showt a motoros kaszkadőr bemutató vitte: Herczeg Balázs, becenevén „Mókus” kápráztatta el a közönséget.

Mészely Réka

A Lébényi Motoros Egyesület szombaton motoros napot szervezett a helyi sportpályán. Volt decibell mérő- és motoros szépségverseny és egyéb szórakoztató programok is. Annak is hagyománya van, hogy meghívnak egy motoros kaszkadőrt. 

Motoros show
Motoros show - Volt decibell mérő- és szépségverseny, de egyéb szórakoztató programok is.
Fotó: Kerekes István

Motoros show a lébényi utcán

Ezúttal Herczeg Balázs, becenevén „Mókus” volt a kaszkadőr, aki elismert versenyző és bemutató művész a stunt riding műfajában. Több ízben is elnyerte a magyar street freestyle bajnokság címét, és külföldi fellépéseken is bizonyított. 2024-ben ismét bajnoki címet szerzett. Fellépéseit nem csupán motoros ügyessége, de letisztult technikai tudása és szórakoztató, humoros stílusa tette különlegessé, és nem volt ez másként most sem: kézen állt, létrára mászott, olvasott járó motorral. 

Nézze meg képgalériánkat az eseményről:

Mókus vitte a showt a motoros találkozón

Fotók: Kerekes István

2001 óta számos hazai és nemzetközi eseményen bemutatta tudását. Fellépései között szerepelt az Isle of Man TT és a Scottish Motorcycle Show is, melyek révén jelentős szakmai elismerést szerzett, és most a lébényi közönséget is elkápráztatta. 

Mókus káprázatos bemutatója videón:

 

