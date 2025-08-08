Motoros nap: felvonulással, szépségversennyel

A VII. Lébényi Motoros Nap helyszíne a helyi sportpálya szombaton délután 2 órától a Lébényi Motoros Egyesület szervezésében. Lesz motorszépségverseny, felvonulás, bemutatkozik a Levéli Örömíjász szakosztály, a Kelet Lányai hastánccsoport, a PoleRoom Légtorna Stúdió, este pedig az Időutazó Rock Band szórakoztat. A rendezvény ideje alatt kézműves kirakodó vásár, hordó vonat és légvár fogadja a résztvevőket.