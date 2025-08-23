augusztus 23., szombat

Felfestés

17 perce

Most már nyugodtan haladhatnak át a gyalogosok Győr legforgalmasabb részén

A napokban friss festékszag terjengett a belvárosban. Megtaláltuk az okát.

Kisalföld.hu

Minden felfestést frissíteni szoktak, most éppen egy régebbi szakaszon a győri belvárosban. A festékszag forrása a Baross úti zebra felfestése. Fotót is hoztunk.

Friss a zebra. Fotó: Molcsányi Máté

 

 

