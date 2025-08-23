Felfestés
17 perce
Most már nyugodtan haladhatnak át a gyalogosok Győr legforgalmasabb részén
A napokban friss festékszag terjengett a belvárosban. Megtaláltuk az okát.
Minden felfestést frissíteni szoktak, most éppen egy régebbi szakaszon a győri belvárosban. A festékszag forrása a Baross úti zebra felfestése. Fotót is hoztunk.
