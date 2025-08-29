augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

21°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egykor és most

56 perce

Mosonmagyaróvár növekedését nem akármilyen Tiktok videón nézhetik

Címkék#munkacsoport#Mosonmagyaróvár#építőipar#anyag#társasház

2001-2025 között követetjük végig Mosonmagyaróvár fejlődését azon a Tiktok videón, melyet a különböző városokról hasonló anyagokat készítő regenerációk osztott meg oldalán. Mosonmagyaróváron sorra nőttek ki az elmúlt két évtizedben az új lakóparkok.

Kisalföld.hu

A regenerációk Tiktok oldalán különleges videókat találunk: Varsó, Berlin mellett például Mosonmagyaróvár fejlődését is végig követhetjük. Akkor és most, múlt és jelen találkozik a képek között.

Mosonmagyaróvár egyik legjobban fejlődő lakótelepei a Duna és Gyöngyös lakóparkok
Mosonmagyaróvár egyik legjobban fejlődő lakótelepei a Duna és Gyöngyös lakóparkok
Fotó: Kerekes István

Mosonmagyaróvár így fejlődött

Zöld területek a múltból, helyettük lakóparkok, társasházak, sorházak, családi házak tömege. Ugyan hivatalosan nem emelkedett jelentősen a lakosságszám a Lajta-parti városban, a rövid Tiktok videót megnézve, csak csodálkozunk. Persze, az utakon közlekedve, érezzük, hogy ez nem a húsz évvel ezelőtti város.

@regenmas Mosonmagyaróvár: 2001 - 2025 #fyp #hungary #beforeandafter #thenandnow #mosonmagyaróvár ♬ Судно (Борис Рижий) - Molchat Doma

Amint arról többször beszámoltunk, az önkormányzatnál munkacsoport alakult, melynek célja megállapítani, mennyien is laknak valójában Mosonmagyaróváron. Ez a szám hivatalosan 34 165, a tavaly januári adatok szerint. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu