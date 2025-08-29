Mosonmagyaróvár növekedését nem akármilyen Tiktok videón nézhetik

A regenerációk Tiktok oldalán különleges videókat találunk: Varsó, Berlin mellett például Mosonmagyaróvár fejlődését is végig követhetjük. Akkor és most, múlt és jelen találkozik a képek között.

Mosonmagyaróvár egyik legjobban fejlődő lakótelepei a Duna és Gyöngyös lakóparkok

Fotó: Kerekes István

Mosonmagyaróvár így fejlődött

Zöld területek a múltból, helyettük lakóparkok, társasházak, sorházak, családi házak tömege. Ugyan hivatalosan nem emelkedett jelentősen a lakosságszám a Lajta-parti városban, a rövid Tiktok videót megnézve, csak csodálkozunk. Persze, az utakon közlekedve, érezzük, hogy ez nem a húsz évvel ezelőtti város.

Amint arról többször beszámoltunk, az önkormányzatnál munkacsoport alakult, melynek célja megállapítani, mennyien is laknak valójában Mosonmagyaróváron. Ez a szám hivatalosan 34 165, a tavaly januári adatok szerint.