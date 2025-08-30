52 perce
Moson Megyei Tárlat: szigorúan válogatott a zsűri, mutatjuk az idei díjazottakat - képgaléria
Tizenharmadszor hirdették meg a Moson Megyei Tárlatot. A pályázaton Moson megyei vagy innen elszármazott alkotók indulhattak. A szakmai zsűri 28 alkotást választott ki.
A Hansági Múzeum idén is meghirdette a Moson Megyei Tárlatot: a képzőművészeti seregszemle célja, hogy bemutassa a régió kortárs művészetének sokszínűségét és aktuális alkotói törekvéseit, így „pillanatképet” ad a helyi szellemi élet állapotáról. A tárlatot 2012-től rendszeresen szervezik Mosonmagyaróváron: kezdetben a Flesch Központban, 2014 óta pedig a Hansági Múzeum ad otthont neki. A 2025-ös kiállításnak ismételten a Mosonvármegyei Múzeum ad otthont. A tárlatot pénteken nyitották meg és adták át a legjobbaknak járó díjakat, a szakmai zsűri döntése alapján.
Moson Megyei Tárlat: örökös tranzitállapot és multikulturalitás
Az egykori Moson vármegye ma három ország része, de mégis mit jelent a Moson vármegyeiség? Erre kereste a választ Vida István, önkormányzati tanácsadó és polgármesteri kabinetvezető: örökös tranzitállapot és multikulturalitás. Hangsúlyozta, idén 68 Moson vármegye területén élő vagy onnan elszármazott művész nevezett, közülük 25 alkotó 28 műalkotását találta kiállításra érdemesnek a szakmai zsűri, köztük visszatérőkkel és újakkal.
Moson Megyei Tárlat: szigorúan válogatott a zsűriFotók: Mészely Réka
Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatója kiemelte: idén is szakmai zsűri döntött arról, mely alkotások kerülhetnek falra. Pápai Emese művészettörténész, Szőcs Géza és Kelemen Benő Benjamin grafikusművészek szigorú szempontok szerint válogatták ki a 28 kiállított műalkotást, abba a múzeumnak beleszólása nem volt. Az intézményvezető bátorította azokat is, akiknek munkája idén nem került be, hogy jövőre is nevezzenek, hiszen a zsűri is változik.
Juhász Bálint, a Hansági Múzeum művészettörténésze is erre tért ki: a 68 alkotás harmadát emelte ki a zsűri, ugyanakkor szakemberek és amatőrök is helyet kaptak a bemutatkozásra. A múzeum szakembere sorra elemezte a falon látható csendéleteket, tájképeket, grafikákat, nonfiguratív és természethű ábrázolásokat, felhívva a figyelmet az alkotások egyediségére, különlegességére.
Az idei díjazottak
2025-ben Mosonmagyaróvár díját Hatanek Anita, a térségi társulás díját Halmi-Horváth István, a Hansági Múzeumét, és ezzel egy önálló kiállítás lehetőségét is, Gollowitzer Szabina érdemelte ki. A zsűri szakmai díját Sárközi Anikó vehette át. Idén újdonságként a közönség is szavazhat: szeptember 30-ig lehet ezzel élni. A tárlat október 5-ig látogatható.