Moson Megyei Tárlat: szigorúan válogatott a zsűri, mutatjuk az idei díjazottakat - képgaléria

Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatója kiemelte: idén is szakmai zsűri döntött arról, mely alkotások kerülhetnek falra. Pápai Emese művészettörténész, Szőcs Géza és Kelemen Benő Benjamin grafikusművészek szigorú szempontok szerint válogatták ki a 28 kiállított műalkotást, abba a múzeumnak beleszólása nem volt. Az intézményvezető bátorította azokat is, akiknek munkája idén nem került be, hogy jövőre is nevezzenek, hiszen a zsűri is változik.

Juhász Bálint, a Hansági Múzeum művészettörténésze is erre tért ki: a 68 alkotás harmadát emelte ki a zsűri, ugyanakkor szakemberek és amatőrök is helyet kaptak a bemutatkozásra. A múzeum szakembere sorra elemezte a falon látható csendéleteket, tájképeket, grafikákat, nonfiguratív és természethű ábrázolásokat, felhívva a figyelmet az alkotások egyediségére, különlegességére.

Az idei díjazottak

2025-ben Mosonmagyaróvár díját Hatanek Anita, a térségi társulás díját Halmi-Horváth István, a Hansági Múzeumét, és ezzel egy önálló kiállítás lehetőségét is, Gollowitzer Szabina érdemelte ki. A zsűri szakmai díját Sárközi Anikó vehette át. Idén újdonságként a közönség is szavazhat: szeptember 30-ig lehet ezzel élni. A tárlat október 5-ig látogatható.