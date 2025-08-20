1 órája
Világslágereket hozott a színpadra a Moson Big Band - Képgaléria
A Moson Big Band mindig különleges koncertekkel lepi meg a közönséget. A Szent István Napokra világslágereket hozott a Moson Big Band.
A Szent István Napok keretében szerdán este fellépett a Moson Big Band is.
Moson Big Band koncert az ünnepen
A 2005-ben alakult Moson Big Band húsz éve a közönséget tartja fókuszban minden egyes fellépésénél, megmozdulásánál. A zenekar azóta Mosonmagyaróvár és a térség büszkeségévé vált, öregbítve sikereivel annak hírnevét.
Nézze meg képgalériánkat:
Világslágereket hozott a színpadra a Moson Big BandFotók: Kerekes István
A Moson Big Band számos hazai és külföldi sikeres fellépést tudhat a háta mögött. Az együttes közönségsikere annak köszönhető, hogy a hagyományos swingzene mellett világslágerek big bandre átírt változatai is megtalálhatóak a repertoárjában, no meg persze az is, hogy szerethető, elismert emberekből, zenészekből állnak. Most is nagy sikerrel szerepeltek a Szent István Napok keretében.