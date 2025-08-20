augusztus 20., szerda

István névnap

21°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szent István Napok

1 órája

Világslágereket hozott a színpadra a Moson Big Band - Képgaléria

Címkék#világsláger#Moson Big Band#swingzene#siker

A Moson Big Band mindig különleges koncertekkel lepi meg a közönséget. A Szent István Napokra világslágereket hozott a Moson Big Band.

Kisalföld.hu

A Szent István Napok keretében szerdán este fellépett a Moson Big Band is.

Moson Big Band Mosonmagyaróvár
Moson Big Band - A zenekar azóta Mosonmagyaróvár és a térség büszkeségévé vált, öregbítve sikereivel annak hírnevét. 
Fotó: Kerekes István

Moson Big Band koncert az ünnepen

A 2005-ben alakult Moson Big Band húsz éve a közönséget tartja fókuszban minden egyes fellépésénél, megmozdulásánál. A zenekar azóta Mosonmagyaróvár és a térség büszkeségévé vált, öregbítve sikereivel annak hírnevét. 

Nézze meg képgalériánkat: 

Világslágereket hozott a színpadra a Moson Big Band

Fotók: Kerekes István

A Moson Big Band számos hazai és külföldi sikeres fellépést tudhat a háta mögött. Az együttes közönségsikere annak köszönhető, hogy a hagyományos swingzene mellett világslágerek big bandre átírt változatai is megtalálhatóak a repertoárjában, no meg persze az is, hogy szerethető, elismert emberekből, zenészekből állnak. Most is nagy sikerrel szerepeltek a Szent István Napok keretében. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu