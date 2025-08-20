Világslágereket hozott a színpadra a Moson Big Band - Képgaléria

A Moson Big Band számos hazai és külföldi sikeres fellépést tudhat a háta mögött. Az együttes közönségsikere annak köszönhető, hogy a hagyományos swingzene mellett világslágerek big bandre átírt változatai is megtalálhatóak a repertoárjában, no meg persze az is, hogy szerethető, elismert emberekből, zenészekből állnak. Most is nagy sikerrel szerepeltek a Szent István Napok keretében.