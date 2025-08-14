Messerschmitt Sopron kék egén - Repülővel tisztelegtek a hős katona előtt - fotók

Nyolcvanegy évvel ezelőtt drámai ütközet zajlott a Balaton. Ekkor repült utoljára a Magyar Királyi Légierő egyik legkiválóbb pilótája, Vitéz nemes Molnár László főhadnagy. Kötelékparancsnoki beosztásban, a német repülőgépek fedezését látta el a tó környékén, amikor észrevette, hogy a nap irányából amerikai gépek közelítenek. Mivel a légi irányítás ezeket visszatérő német felderítőknek vélte, tilos volt az alakzat megbontása. A fiatal pilóta azonban megpróbálta jelezni a veszélyt, de a gépe súlyos találatot kapott, és a káldi erdőbe zuhant.

Dr. Pozsgay Péter a MATASZ (Magyar Tartalékosok szövetsége) országos alelnöke elmondta, hogy a megemlékezés középpontjában vitéz nemes Molnár László repülőfőhadnagy áll, aki 1944. augusztus 7-én, mindössze 23 évesen, hősi halált halt. Temetése augusztus 14-én volt, ezért a megemlékezés napja szimbolikusan is kapcsolódik a naphoz. Hozzátette: Molnár László a leg­sikeresebb magyar vadászpilóta volt, kivételes képességei és hazaszeretete példaként szolgál a mai napig. Életében és bevetései során is mindig kész volt emberfeletti bátorsággal, esélytelennek tűnő helyzetekben is küzdeni hazájáért. Tettei arra emlékeztetnek, hogy a haza megőrzéséhez sokszor önfeláldozásra és rendíthetetlen elkötelezettségre van szükség.

- A repülőfőhadnagy személye emlékeztet arra, hogy a magyar katonai hagyományok gazdag múltra tekintenek vissza, és fontos szerepet játszottak abban, hogy Magyarország ma is Európa szívében, élő és erős nemzetként áll. A megemlékezés nem csupán a katonai dicsőségről szól, hanem a béke fontosságáról is, amely nem magától értetődő állapot, hanem olyasmi, amiért tenni kell, ami folyamatos erőfeszítést igényel. A mai idők üzenete különösen hangsúlyos: Európa és benne Magyarország is békére vágyik, hogy biztonságban, stabilitásban és fejlődésben élhessen - nyilatkozta Farkas Ciprián, polgármester.

A megemlékezés egyik különleges momentuma volt, amikor 10.24-kor, a pilóta halálának pontos időpontjában, egy Messerschmitt Bf 109-es, 90 százalékban eredeti alkatrészekből álló, II. világháborús vadászgép érkezett a helyszínre. A gép rövid bemutatót tartott, majd a szárnyait megbillentve elrepült, hogy Molnár László sopronbánfalvai sírja fölött is lerója tiszteletét.