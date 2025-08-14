augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

31°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megemlékezés

4 órája

Messerschmitt Sopron kék egén - Repülővel tisztelegtek a hős katona előtt - fotók

Címkék#Messerschmitt ME-109#világháború#megemlékezés#repülő

Koszorúzási ünnepséget tartottak csütörtökön Sopronban az 1944. augusztus 7-én hősi halált halt Vitéz nemes Molnár László emléktáblájánál. A megemlékezést követően egy II. világháborús, a csehországi Brnóból (Brünnből) érkező Messerschmitt Bf 109-es vadászrepülőgép bemutatója kápráztatta el az érdeklődőket.

Varga Henrietta

Nyolcvanegy évvel ezelőtt drámai ütközet zajlott a Balaton. Ekkor repült utoljára a Magyar Királyi Légierő egyik legkiválóbb pilótája, Vitéz nemes Molnár László főhadnagy. Kötelékparancsnoki beosztásban, a német repülőgépek fedezését látta el a tó környékén, amikor észrevette, hogy a nap irányából amerikai gépek közelítenek. Mivel a légi irányítás ezeket visszatérő német felderítőknek vélte, tilos volt az alakzat megbontása. A fiatal pilóta azonban megpróbálta jelezni  a veszélyt, de a gépe súlyos találatot kapott, és a káldi erdőbe zuhant. 

molnár
Vitéz nemes Molnár László emlékére repült Sopronban a Messerschmitt Fotó: Rombai Peter

Vitéz nemes Molnár László emlékére

Dr. Pozsgay Péter a MATASZ (Magyar Tartalékosok szövetsége) országos alelnöke elmondta, hogy a megemlékezés középpontjában vitéz nemes Molnár László repülőfőhadnagy áll, aki 1944. augusztus 7-én, mindössze 23 évesen, hősi halált halt. Temetése augusztus 14-én volt, ezért a megemlékezés napja szimbolikusan is kapcsolódik a naphoz. Hozzátette: Molnár László a leg­sikeresebb magyar vadászpilóta volt, kivételes képességei és hazaszeretete példaként szolgál a mai napig. Életében és bevetései során is mindig kész volt emberfeletti bátorsággal, esélytelennek tűnő helyzetekben is küzdeni hazájáért. Tettei arra emlékeztetnek, hogy a haza megőrzéséhez sokszor önfeláldozásra és rendíthetetlen elkötelezettségre van szükség.

Fotó: Rombai Peter

- A repülőfőhadnagy személye emlékeztet arra, hogy a magyar katonai hagyományok gazdag múltra tekintenek vissza, és fontos szerepet játszottak abban, hogy Magyarország ma is Európa szívében, élő és erős nemzetként áll. A megemlékezés nem csupán a katonai dicsőségről szól, hanem a béke fontosságáról is, amely nem magától értetődő állapot, hanem olyasmi, amiért tenni kell, ami folyamatos erőfeszítést igényel. A mai idők üzenete különösen hangsúlyos: Európa és benne Magyarország is békére vágyik, hogy biztonságban, stabilitásban és fejlődésben élhessen - nyilatkozta Farkas Ciprián, polgármester.

Fotó: Rombai Peter

A megemlékezés egyik különleges momentuma volt, amikor 10.24-kor, a pilóta halálának pontos időpontjában, egy Messerschmitt Bf 109-es, 90 százalékban eredeti alkatrészekből álló, II. világháborús vadászgép érkezett a helyszínre. A gép rövid bemutatót tartott, majd a szárnyait megbillentve elrepült, hogy Molnár László sopronbánfalvai sírja fölött is lerója tiszteletét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu