Új képviselő-testület

39 perce

Apa és fia is a testületben, Molnár Balázs fölényesen nyerte meg az időközi választást Vásárosfalun

Több mint nyolcvan százalékos támogatottsága van az új vásárosfalui polgármesternek, Molnár Balázsnak. Molnár Balázs vasárnap, időközi választáson nyerte el a helyiek bizalmát.

Kisalföld.hu

Időközi önkormányzati választás volt vasárnap Vásárosfalun, Molnár Balázs lett a polgármester. Az előző képviselő-testület feloszlatta magát, ezért volt szükség új választásra. A polgármesteri székért ketten indultak, közülük Molnár Balázs kapta meg a szavazatok többségét. A fia, Molnár Mátyás is tagja lett a képviselő-testületnek.

Molnár Balázs győzött a vásárosfalui időközi önkormányzati választáson.
Molnár Balázs, Vásárosfalu új polgármestere. Fotó: Facebook/Molnár Balázs

Molnár Balázs győzött

Az új polgármester támogatottsága jelentős, a száznegyvenöt választópolgárból hetvenöten őt szerették volna látni a polgármesteri székben, ami 81,52 százalékos arányt jelent. Huber Ádám, a másik jelölt tizenhét voksot kapott (18,48 százalék). Molnár Balázs számára nem lesz idegen az önkormányzati pálya, hiszen édesapja nyomdokaiba lép. Molnár Sándor 1990-től 2024-ig irányított Vásárosfalu közéletét. Érdekessége  vasárnapi időközi választásnak, hogy az új polgármester fia, Molnár Mátyás képviselőként kapott bizalmat a helyiektől.

Az új képviselő-testület tagja lett Pallag Eszter  ötvenkét szavazattal, Szalay Benjámin negyvenkilenc, Molnár Mátyás negyvenöt és Bedi Lászlóné harminchárom szavazattal.

 

