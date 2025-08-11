Apa és fia is a testületben, Molnár Balázs fölényesen nyerte meg az időközi választást Vásárosfalun

Időközi önkormányzati választás volt vasárnap Vásárosfalun, Molnár Balázs lett a polgármester. Az előző képviselő-testület feloszlatta magát, ezért volt szükség új választásra. A polgármesteri székért ketten indultak, közülük Molnár Balázs kapta meg a szavazatok többségét. A fia, Molnár Mátyás is tagja lett a képviselő-testületnek.

Molnár Balázs, Vásárosfalu új polgármestere. Fotó: Facebook/Molnár Balázs

Molnár Balázs győzött

Az új polgármester támogatottsága jelentős, a száznegyvenöt választópolgárból hetvenöten őt szerették volna látni a polgármesteri székben, ami 81,52 százalékos arányt jelent. Huber Ádám, a másik jelölt tizenhét voksot kapott (18,48 százalék). Molnár Balázs számára nem lesz idegen az önkormányzati pálya, hiszen édesapja nyomdokaiba lép. Molnár Sándor 1990-től 2024-ig irányított Vásárosfalu közéletét. Érdekessége vasárnapi időközi választásnak, hogy az új polgármester fia, Molnár Mátyás képviselőként kapott bizalmat a helyiektől.

Az új képviselő-testület tagja lett Pallag Eszter ötvenkét szavazattal, Szalay Benjámin negyvenkilenc, Molnár Mátyás negyvenöt és Bedi Lászlóné harminchárom szavazattal.