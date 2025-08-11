augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nosztalgia a romok között

1 órája

Így néz ki most a kapuvári laktanya, az öregkatonák elképedtek, nézd meg te is! - fotók, videó

Címkék#találkozó#miklósmajori#bajtárs#határőrlaktanya#Kapuvár

A miklósmajori határőrlaktanya napjainkban nincs túl jó állapotban. Odabent rendetlenség, kosz jellemzi. Pedig egykor Miklósmajor a rend és a fegyelem helye volt. A valamikor ott szolgált katonák a napokban bejárták az épületet.

Cs. Kovács Attila

Benépesült hétvégén a Kapuvár melletti, miklósmajori, egykori határőrlaktanya. Az őrsön valaha szolgált katonák tértek vissza, hogy körülnézzenek életük egy fontos állomáshelyén. Amit láttak, annak nem nagyon örültek. Az épület igencsak lepusztult állapotban van és a környezetét sem rendezik. Igaz, a füvet, talán a régi bajtársak tiszteletére, lekaszálta valaki. Odabent azonban por, kosz, törött bútorok és egy megkezdet felújítás nyomai láthatók. Miklósmajor már csak alig emlékeztet valamikori önmagára.

A miklósmajori határőrök minden évben találkoznak. Bakodi László szervezi meg.
Bakodi László minden évben megszervezi a miklósmajori határőrök találkozóját. Fotó: Cs. K. A.

Miklósmajor fogadta katonáit

Miklósmajor egykori határőrei minden évben Szárföldön tartanak bajtársi találkozót. Bakodi László meghívására kerekednek fel és az ország minden részéről érkeznek a nosztalgikus rendezvényre. Bejárják a Hanságot, egykori területüket, megállnak az emlékezetes pontoknál és megkoszorúzzák az úgynevezett Delta-őrhelyen kialakított emlékművet az elhunyt bajtársak előtt hajtva fejet. Idén engedélyt kaptak arra is, hogy "lakhelyüket", a miklósmajori laktanyát is megnézzék. Szomorúan tapasztalták, hogy a régen pedánsan rendben tartott őrsön, ahol mindent élére állítottak annak idején , manapság a káosz uralkodik. Az udvar gondozatlan, a melléképületek, ólak, garázsok omladoznak. Az épületben sem jobb a helyzet. 

Így néz ki most a kapuvár-miklósmajori laktanya

Fotók: Cs. Kovács Attila

– Itt rend és tisztaság volt, fegyelem és szabályok uralkodtak-jegyezte meg Bakodi László. – Évek óta felkeressük a laktanyánkat a találkozókon, de nem látunk, sajnos, semmilyen változást. Illetve csak a romlást. Rossz ezt tapasztalni, mert minket, annak ellenére, hogy katonák voltunk itt, szép emlékek kötnek a laktanyához. Fiatalok voltunk, próbáltuk széppé tenni a katonaéveinket. Jó társaság volt itt, minden korosztály így vélekedik. Szerencsére, az évtizedek elmúltával is úgy érezzük, hogy akik Miklósmajorban szolgáltak, azok egy nagy családot alkotnak manapság is. 

Az egykori miklósmajori határőrök újra bejárták szolgálati helyüket.

A bevonuló "öreg" határőrök nevetve idézték fel az őrshöz kötődő kalandjaikat. Aztán elképedve látták a valóságot. "Gyere be, Lajos, nézz körül te is"-invitálták a katonák egykori parancsnokukat, Pető Lajos alezredest. "Ha korai halálomat kívánjátok, akkor bemegyek. Különben nem akarom látni, mi van itt"-hangzott a felelet. A párbeszéd jól érzékelteti, mit tettek az évtizedek Miklósmajorral.

A bajtársi találkozó a Delta-őrhelyen tett kitérő után Szárföldön folytatódott, ahol a közös ebéd után órákon keresztül beszélgettek az obsitosok a letűnt időkről.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu