4 órája
Így néz ki most a kapuvári laktanya, az öregkatonák elképedtek, nézd meg te is! - fotók, videó
A miklósmajori határőrlaktanya napjainkban nincs túl jó állapotban. Odabent rendetlenség, kosz jellemzi. Pedig egykor Miklósmajor a rend és a fegyelem helye volt. A valamikor ott szolgált katonák a napokban bejárták az épületet.
Benépesült hétvégén a Kapuvár melletti, miklósmajori, egykori határőrlaktanya. Az őrsön valaha szolgált katonák tértek vissza, hogy körülnézzenek életük egy fontos állomáshelyén. Amit láttak, annak nem nagyon örültek. Az épület igencsak lepusztult állapotban van és a környezetét sem rendezik. Igaz, a füvet, talán a régi bajtársak tiszteletére, lekaszálta valaki. Odabent azonban por, kosz, törött bútorok és egy megkezdet felújítás nyomai láthatók. Miklósmajor már csak alig emlékeztet valamikori önmagára.
Miklósmajor fogadta katonáit
Miklósmajor egykori határőrei minden évben Szárföldön tartanak bajtársi találkozót. Bakodi László meghívására kerekednek fel és az ország minden részéről érkeznek a nosztalgikus rendezvényre. Bejárják a Hanságot, egykori területüket, megállnak az emlékezetes pontoknál és megkoszorúzzák az úgynevezett Delta-őrhelyen kialakított emlékművet az elhunyt bajtársak előtt hajtva fejet. Idén engedélyt kaptak arra is, hogy "lakhelyüket", a miklósmajori laktanyát is megnézzék. Szomorúan tapasztalták, hogy a régen pedánsan rendben tartott őrsön, ahol mindent élére állítottak annak idején , manapság a káosz uralkodik. Az udvar gondozatlan, a melléképületek, ólak, garázsok omladoznak. Az épületben sem jobb a helyzet.
Így néz ki most a kapuvár-miklósmajori laktanyaFotók: Cs. Kovács Attila
– Itt rend és tisztaság volt, fegyelem és szabályok uralkodtak-jegyezte meg Bakodi László. – Évek óta felkeressük a laktanyánkat a találkozókon, de nem látunk, sajnos, semmilyen változást. Illetve csak a romlást. Rossz ezt tapasztalni, mert minket, annak ellenére, hogy katonák voltunk itt, szép emlékek kötnek a laktanyához. Fiatalok voltunk, próbáltuk széppé tenni a katonaéveinket. Jó társaság volt itt, minden korosztály így vélekedik. Szerencsére, az évtizedek elmúltával is úgy érezzük, hogy akik Miklósmajorban szolgáltak, azok egy nagy családot alkotnak manapság is.
A bevonuló "öreg" határőrök nevetve idézték fel az őrshöz kötődő kalandjaikat. Aztán elképedve látták a valóságot. "Gyere be, Lajos, nézz körül te is"-invitálták a katonák egykori parancsnokukat, Pető Lajos alezredest. "Ha korai halálomat kívánjátok, akkor bemegyek. Különben nem akarom látni, mi van itt"-hangzott a felelet. A párbeszéd jól érzékelteti, mit tettek az évtizedek Miklósmajorral.
A bajtársi találkozó a Delta-őrhelyen tett kitérő után Szárföldön folytatódott, ahol a közös ebéd után órákon keresztül beszélgettek az obsitosok a letűnt időkről.