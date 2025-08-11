Így néz ki most a kapuvári laktanya, az öregkatonák elképedtek, nézd meg te is! - fotók, videó

Benépesült hétvégén a Kapuvár melletti, miklósmajori, egykori határőrlaktanya. Az őrsön valaha szolgált katonák tértek vissza, hogy körülnézzenek életük egy fontos állomáshelyén. Amit láttak, annak nem nagyon örültek. Az épület igencsak lepusztult állapotban van és a környezetét sem rendezik. Igaz, a füvet, talán a régi bajtársak tiszteletére, lekaszálta valaki. Odabent azonban por, kosz, törött bútorok és egy megkezdet felújítás nyomai láthatók. Miklósmajor már csak alig emlékeztet valamikori önmagára.

Bakodi László minden évben megszervezi a miklósmajori határőrök találkozóját. Fotó: Cs. K. A.

Miklósmajor fogadta katonáit

Miklósmajor egykori határőrei minden évben Szárföldön tartanak bajtársi találkozót. Bakodi László meghívására kerekednek fel és az ország minden részéről érkeznek a nosztalgikus rendezvényre. Bejárják a Hanságot, egykori területüket, megállnak az emlékezetes pontoknál és megkoszorúzzák az úgynevezett Delta-őrhelyen kialakított emlékművet az elhunyt bajtársak előtt hajtva fejet. Idén engedélyt kaptak arra is, hogy "lakhelyüket", a miklósmajori laktanyát is megnézzék. Szomorúan tapasztalták, hogy a régen pedánsan rendben tartott őrsön, ahol mindent élére állítottak annak idején , manapság a káosz uralkodik. Az udvar gondozatlan, a melléképületek, ólak, garázsok omladoznak. Az épületben sem jobb a helyzet.