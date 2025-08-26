Örök dilemma a mesterséges intelligencia

Nagy kérdés. Nem tudom, hogy mit ünneplünk oly lelkesen a mesterséges intelligencia térnyerésén. A kollektív szándékos vakság esetével állunk szemben, amikor valamiről tudjuk, hogy rossz (vagy nem biztos, hogy jó), mégis tesszük. Ezt arra értem, hogy fejlesztgetjük, örülünk neki, mint gyermek a Legóból épített várnak, egyre tökéletesebbé tesszük, aztán úgy járunk majd, mint az atombomba feltalálói, akik közül nem egy megbánta tettét, mint például Szilárd Leó.

Mesterséges intelligencia: jó vagy rossz? Kiderül.

Mesterséges intelligencia a filmekben

Negyven éve tömérdek amerikai science-fiction filmben láthattam: feltalálják a mesterséges intelligenciát, amely aztán egy idő után öntudatra ébred, és tönkreteszi az emberiséget. Ehhez képes az elmúlt egy év sem szólt másról, mint az MI/AI (magyar, angol rövidítés) térnyeréséről, diadalmenetéről. Az MI sok minden megcsinál helyettünk: ír, számol, regényt alkot, összegez, üzenetet küld. Csak érdemes vele szépen beszélni, mert ugye ki tudja: az ördög nem alszik. Én meg úgy vagyok vele: amit mi csinálunk, az a miénk, az erőfeszítés pedig fejleszt. Ha mi, emberek elkényelmesedünk, az végül pusztító lesz. Csak remélni tudom, hogy igaza van annak a hétvégén általam olvasott Nők Lapja-cikknek, amely szerint a nyomtatott sajtónak reneszánsza van. Az írás szerint ugyanis felnő egy nemzedék, amely szerint az a trendi, ha valami nem trendi. Tehát szembefordul a modernitással, és célja a fenntartható fejlődés, visszatérés a gyökerekhez. Lassabban szeretné élni az életét és ennek jegyében újra kézbe venné az újságot, beszagolna a lapok közé, átlapozná. Legyen így, jöjjön a XXI. századi reneszánsz, és akkor azt mondom: tőlem fejlődjön a mesterséges intelligencia, ahova szeretne. Csak maradjon meg a választási lehetőségem, hogy akarok-e vele élni, vagy sem.