augusztus 26., kedd

Izsó névnap

25°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó vagy rossz?

2 órája

Örök dilemma a mesterséges intelligencia

Címkék#Szilárd Leó#fiction#atombomba#film

Dilemma előtt az emberiség. Mesterséges intelligencia: kell vagy sem? Jó vagy rossz?

Gyurina Zsolt
Örök dilemma a mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia a filmekben

Forrás: SOE

Nagy kérdés. Nem tudom, hogy mit ünneplünk oly lelkesen a mesterséges intelligencia térnyerésén. A kollektív szándékos vakság esetével állunk szemben, amikor valamiről tudjuk, hogy rossz (vagy nem biztos, hogy jó), mégis tesszük. Ezt arra értem, hogy fejlesztgetjük, örülünk neki, mint gyermek a Legóból épített várnak, egyre tökéletesebbé tesszük, aztán úgy járunk majd, mint az atombomba feltalálói, akik közül nem egy megbánta tettét, mint például Szilárd Leó.

Mesterséges intelligencia a filmekben
Mesterséges intelligencia: jó vagy rossz? Kiderül.

Mesterséges intelligencia a filmekben

Negyven éve tömérdek amerikai science-fiction filmben láthattam: feltalálják a mesterséges intelligenciát, amely aztán egy idő után öntudatra ébred, és tönkreteszi az emberiséget. Ehhez képes az elmúlt egy év sem szólt másról, mint az MI/AI (magyar, angol rövidítés) térnyeréséről, diadalmenetéről. Az MI sok minden megcsinál helyettünk: ír, számol, regényt alkot, összegez, üzenetet küld. Csak érdemes vele szépen beszélni, mert ugye ki tudja: az ördög nem alszik. Én meg úgy vagyok vele: amit mi csinálunk, az a miénk, az erőfeszítés pedig fejleszt. Ha mi, emberek elkényelmesedünk, az végül pusztító lesz. Csak remélni tudom, hogy igaza van annak a hétvégén általam olvasott Nők Lapja-cikknek, amely szerint a nyomtatott sajtónak reneszánsza van. Az írás szerint ugyanis felnő egy nemzedék, amely szerint az a trendi, ha valami nem trendi. Tehát szembefordul a modernitással, és célja a fenntartható fejlődés, visszatérés a gyökerekhez. Lassabban szeretné élni az életét és ennek jegyében újra kézbe venné az újságot, beszagolna a lapok közé, átlapozná. Legyen így, jöjjön a XXI. századi reneszánsz, és akkor azt mondom: tőlem fejlődjön a mesterséges intelligencia, ahova szeretne. Csak maradjon meg a választási lehetőségem, hogy akarok-e vele élni, vagy sem. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu