Álláspont

14 perce

Minek új menyasszonyi ruha, ha csak pár órát hordjuk? – Véleménycikk Pardavi Mariann újságírótól

Címkék#menyasszony#klíma katasztrófa#véleménycikk

Környezetszennyező és drága, ráadásul alig hordjuk pár óránál többet. Sőt, jó esetben csupán egyszer öltjük fel életünk során. Miért ragaszkodunk az új menyasszonyi ruhához?

Pardavi Mariann

Néha úgy gyomron rúg a klímaszorongás, hogy szinte hétrét görnyedek. Hol a perzselő nap szívja zizegősre, szalmasárgára ki az életet a fűből, hol vihar csavarja őrjöngve a fákat, hol pedig a kiszáradt folyók lépnek ki medrükből, és áztatnak el otthonokat.

Használt menyasszonyi ruhák között válogat bájos digitális szerkesztőnk, Schuller Vivien Csenge.
Fotó: Csapó Balázs - archív

Mind-mind azt jelzi, nem jó irányban halad a világ. De hát mit tehet, ugye, a kisember? Mindent a fejünk felett döntenek el úgyis. Sokszor fulladt egy-egy klímaváltozással kapcsolatos beszélgetésem erre, és lett az a végkövetkeztetés, hogy hát akkor ennyi volt, az utolsó majd csukja be az ajtót, mind meghalunk. De addig is fogyasszunk, rendeljünk, vásároljunk, termeljünk. Nemcsak azzal hoz döntést a kisember, ha megvesz valamit, hanem akkor is, ha nem vesz meg valamit.

Nemrég egy használt esküvői ruhákat árusító üzletben jártunk, az itt készült videónk úgy hasított, akár az UV. Megállíthatatlanul érkeztek a hozzászólások, melyek egy része üdvözölte a környezetkímélő – no és kedvezőbb árú – irányt, a másik része pedig fújolva adta a többiek tudtára, kizárólag új ruhában hajlandó férjhez menni.

Érdemes lenne kiszámolni, átlagosan mennyi ideig viseli a menyasszony a gonddal kiválasztott ruháját. A nagy napként emlegetett nap nem is olyan nagy, a ruha oldaláról nézve egészen kicsi. Mégis elkészítették, energiát égettek közben, vizet használtak, szállították egyik helyről a másikra, hogy pár órát viselje a menyasszony. A rosszmájú énem itt sajnos kénytelen megjegyezni, hogy a statisztika szerint minden második házasság válással végződik, amely tovább árnyalja a képet.

 


 

 

