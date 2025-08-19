Minek új menyasszonyi ruha, ha csak pár órát hordjuk? – Véleménycikk Pardavi Mariann újságírótól

Néha úgy gyomron rúg a klímaszorongás, hogy szinte hétrét görnyedek. Hol a perzselő nap szívja zizegősre, szalmasárgára ki az életet a fűből, hol vihar csavarja őrjöngve a fákat, hol pedig a kiszáradt folyók lépnek ki medrükből, és áztatnak el otthonokat.

Használt menyasszonyi ruhák között válogat bájos digitális szerkesztőnk, Schuller Vivien Csenge.

Fotó: Csapó Balázs - archív

Mind-mind azt jelzi, nem jó irányban halad a világ. De hát mit tehet, ugye, a kisember? Mindent a fejünk felett döntenek el úgyis. Sokszor fulladt egy-egy klímaváltozással kapcsolatos beszélgetésem erre, és lett az a végkövetkeztetés, hogy hát akkor ennyi volt, az utolsó majd csukja be az ajtót, mind meghalunk. De addig is fogyasszunk, rendeljünk, vásároljunk, termeljünk. Nemcsak azzal hoz döntést a kisember, ha megvesz valamit, hanem akkor is, ha nem vesz meg valamit.

Nemrég egy használt esküvői ruhákat árusító üzletben jártunk, az itt készült videónk úgy hasított, akár az UV. Megállíthatatlanul érkeztek a hozzászólások, melyek egy része üdvözölte a környezetkímélő – no és kedvezőbb árú – irányt, a másik része pedig fújolva adta a többiek tudtára, kizárólag új ruhában hajlandó férjhez menni.

Érdemes lenne kiszámolni, átlagosan mennyi ideig viseli a menyasszony a gonddal kiválasztott ruháját. A nagy napként emlegetett nap nem is olyan nagy, a ruha oldaláról nézve egészen kicsi. Mégis elkészítették, energiát égettek közben, vizet használtak, szállították egyik helyről a másikra, hogy pár órát viselje a menyasszony. A rosszmájú énem itt sajnos kénytelen megjegyezni, hogy a statisztika szerint minden második házasság válással végződik, amely tovább árnyalja a képet.