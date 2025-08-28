1 órája
Jövőt adó mentorálás - a Tanítsunk Magyarországért országos programhoz csatlakozott a Soproni Egyetem
Mi történik, ha egyetemisták kézen fogják a náluk fiatalabb generációt, és együtt indulnak el egy biztosabb jövő felé? Erre ad választ a Tanítsunk Magyarországért országos mentorprogram, amelyhez augusztus 1-jétől a Soproni Egyetem is csatlakozott. A csatlakozás bejelentése csütörtökön történt Sopronban
A kezdeményezés célja, hogy a kistelepüléseken élő, hátrányos helyzetű fiatalok ne veszítsék el motivációjukat, és a középiskolai továbbtanulás vagy a szakmaszerzés mindenki számára elérhető legyen. A program 2018. december 5-én, az Önkéntesség Világnapján indult el, és azóta számos kutatás bizonyítja: a személyes mentorálás csökkenti a lemorzsolódást, javítja a tanulmányi eredményeket, és hosszú távon segíti a társadalmi beilleszkedést.
Mentorprogram a Soproni Egyetemen
A célkitűzés nagyszabású, hiszen a terv az, hogy 2030-ra minden magyar diák rendelkezzen szakképesítéssel, vagy folytassa tanulmányait középfokon. Az egyetemisták kurzusokon készülnek fel a mentorálásra, majd 4–5 hetedikes vagy nyolcadikos tanulóval dolgoznak együtt. A mentorok ösztöndíjban részesülnek, amelynek egy részét közös élményprogramokra fordítják, ezzel is erősítve a személyes kapcsolódást. A legaktívabbak szakmai fejlődési lehetőségekkel és célprémiumokkal gazdagodhatnak.
A program megvalósítását 2023 óta a Nemzeti Tehetség Központ biztosítja, míg a Tanítsunk Magyarországért Alapítvány felel a tananyag kidolgozásáért, a hatásvizsgálatokért és a vállalati partnerekkel való kapcsolattartásért. A Soproni Egyetem eddig is kiemelt figyelmet fordított hallgatói támogatására – mentor- és tutorprogramjaival, valamint a Hallgatói Támogató Szolgálat működtetésével. Most azonban a soproni diákok kiléphetnek az egyetem falai közül, és aktívan hozzájárulhatnak fiatalabb társaik jövőjének formálásához.
Prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora a csatlakozás kapcsán így fogalmazott:
- Bár hivatalosan most először kapcsolódunk a programhoz, hagyományaink ennél sokkal régebre nyúlnak vissza. A selmecbányai gyökerekkel rendelkező egyetemünk mindig is nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a fiatal generációk számára példát és támogatást nyújtson. Már az erdészképzés indulásakor is fontos szerepet játszott a mentorálás, hiszen a tehetséges, de nehéz körülmények között élő fiataloknak szükségük volt biztatásra és útmutatásra. A mostani csatlakozás egy újabb esély arra, hogy hallgatóink segítségével ezek a diákok ne csak eljussanak a középiskoláig, hanem akár az egyetemig is. Bízom abban, hogy a Soproni Egyetem közösségformáló ereje hozzájárul a program sikeréhez.
A kormányzat részéről dr. György László, a gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos kiemelte:
- Azok a gyerekek, akik hátrányos helyzetű településeken élnek, sokszor nehézségekbe ütköznek, amikor új iskolába kell járniuk vagy új közösséghez csatlakozniuk. A program célja, hogy az egyetemisták segítségével ezek a fiatalok felfedezzék képességeiket, erősítsék önbizalmukat, és olyan élményeket kapjanak, amelyek segítik őket a tanulásban és a továbbtanulásban. Már most is látszik, hogy a programnak kézzelfogható eredményei vannak: több diák tanul tovább, kevesebben morzsolódnak le, és mindez hosszú távon a munkaerőpiacon is kamatozik. Ez nemcsak a fiatalok, hanem az egész társadalom számára megtérül.”
A Tanítsunk Magyarországért programhoz 2025 januárjáig már 22 felsőoktatási intézmény és több mint 100 általános iskola csatlakozott, több mint 800 egyetemista mentorálva 3500 diákot. A Soproni Egyetem részvétele újabb mérföldkő: mostantól a soproni hallgatók nemcsak saját jövőjüket építik, hanem egy egész generáció előtt nyitják szélesebbre a világ kapuját.