Jövőt adó mentorálás - a Tanítsunk Magyarországért országos programhoz csatlakozott a Soproni Egyetem

A Tanítsunk Magyarországért országos mentorprogramhoz csatlakozott a Soproni Egyetem

A személyes mentorálás csökkenti a lemorzsolódást, javítja a tanulmányi eredményeket

A kezdeményezés célja, hogy a kistelepüléseken élő, hátrányos helyzetű fiatalok ne veszítsék el motivációjukat, és a középiskolai továbbtanulás vagy a szakmaszerzés mindenki számára elérhető legyen. A program 2018. december 5-én, az Önkéntesség Világnapján indult el, és azóta számos kutatás bizonyítja: a személyes mentorálás csökkenti a lemorzsolódást, javítja a tanulmányi eredményeket, és hosszú távon segíti a társadalmi beilleszkedést.

A Tanítsunk Magyarországért országos mentorprogramhoz csatlakozott a Soproni Egyetem, amelyet prof. dr. Fábian Attila és dr. György László jelentett be Fotó: Rombai Péter

Mentorprogram a Soproni Egyetemen

A célkitűzés nagyszabású, hiszen a terv az, hogy 2030-ra minden magyar diák rendelkezzen szakképesítéssel, vagy folytassa tanulmányait középfokon. Az egyetemisták kurzusokon készülnek fel a mentorálásra, majd 4–5 hetedikes vagy nyolcadikos tanulóval dolgoznak együtt. A mentorok ösztöndíjban részesülnek, amelynek egy részét közös élményprogramokra fordítják, ezzel is erősítve a személyes kapcsolódást. A legaktívabbak szakmai fejlődési lehetőségekkel és célprémiumokkal gazdagodhatnak.

A program megvalósítását 2023 óta a Nemzeti Tehetség Központ biztosítja, míg a Tanítsunk Magyarországért Alapítvány felel a tananyag kidolgozásáért, a hatásvizsgálatokért és a vállalati partnerekkel való kapcsolattartásért. A Soproni Egyetem eddig is kiemelt figyelmet fordított hallgatói támogatására – mentor- és tutorprogramjaival, valamint a Hallgatói Támogató Szolgálat működtetésével. Most azonban a soproni diákok kiléphetnek az egyetem falai közül, és aktívan hozzájárulhatnak fiatalabb társaik jövőjének formálásához.

Fotó: Rombai Peter

Prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora a csatlakozás kapcsán így fogalmazott:

- Bár hivatalosan most először kapcsolódunk a programhoz, hagyományaink ennél sokkal régebre nyúlnak vissza. A selmecbányai gyökerekkel rendelkező egyetemünk mindig is nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a fiatal generációk számára példát és támogatást nyújtson. Már az erdészképzés indulásakor is fontos szerepet játszott a mentorálás, hiszen a tehetséges, de nehéz körülmények között élő fiataloknak szükségük volt biztatásra és útmutatásra. A mostani csatlakozás egy újabb esély arra, hogy hallgatóink segítségével ezek a diákok ne csak eljussanak a középiskoláig, hanem akár az egyetemig is. Bízom abban, hogy a Soproni Egyetem közösségformáló ereje hozzájárul a program sikeréhez.