Kvíz - Mennyire ismeri az óvári várat? Most kiderül!

Mosonmagyaróvár egyik büszkesége az óvári vár: az ikonikus épület és környezete is sorra szépül. A Vár-tónál sétálhatunk, majd a kiállítótérben betekinthetünk a több évszázados épület múltjába is, és végezetül egy kávéval frissülhetünk fel. Játékos kvízzel készültünk a témában.

1.
A mosonmagyaróvári vár az egyetlen olyan várépület hazánkban, amely  a tudomány és az agrárfelsőoktatás szolgálatában áll. Mióta?
2.
A legenda szerint ki raboskodott a vár falai között?
3.
Kiről kapta a várban található kávézó a nevét?
4.
1766-ban Mária Terézia a magyaróvári uradalmat és annak székhelyét melyik lányának adományozta?
5.
Melyik erdélyi fejedelem vette be a várat ostrom nélkül 1619-ben?

 

 

 

