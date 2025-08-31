Játékra fel! 1 órája

Kvíz - Mennyire ismeri az óvári várat? Most kiderül!

Mosonmagyaróvár egyik büszkesége az óvári vár: az ikonikus épület és környezete is sorra szépül. A Vár-tónál sétálhatunk, majd a kiállítótérben betekinthetünk a több évszázados épület múltjába is, és végezetül egy kávéval frissülhetünk fel. Játékos kvízzel készültünk a témában.

Történelmi kvíz

1. A mosonmagyaróvári vár az egyetlen olyan várépület hazánkban, amely a tudomány és az agrárfelsőoktatás szolgálatában áll. Mióta? 1818 Helyes válasz Rossz válasz 1868 Helyes válasz Rossz válasz 1918 Helyes válasz Rossz válasz 2. A legenda szerint ki raboskodott a vár falai között? Hunyadi János Helyes válasz Rossz válasz Hunyadi László és Mátyás Helyes válasz Rossz válasz Szilágyi Erzsébet Helyes válasz Rossz válasz 3. Kiről kapta a várban található kávézó a nevét? Wolfgang Amadeus Mozart Helyes válasz Rossz válasz Ludwig van Beethoven Helyes válasz Rossz válasz ifjabb Johann Strauss Helyes válasz Rossz válasz 4. 1766-ban Mária Terézia a magyaróvári uradalmat és annak székhelyét melyik lányának adományozta? Mária Krisztina Helyes válasz Rossz válasz Mária Erzsébet Helyes válasz Rossz válasz Mária Antónia Helyes válasz Rossz válasz 5. Melyik erdélyi fejedelem vette be a várat ostrom nélkül 1619-ben? Báthory Gábor Helyes válasz Rossz válasz Bethlen Gábor Helyes válasz Rossz válasz Bethlen István Helyes válasz Rossz válasz

