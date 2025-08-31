Játékra fel!
1 órája
Kvíz - Mennyire ismeri az óvári várat? Most kiderül!
Mosonmagyaróvár egyik büszkesége az óvári vár: az ikonikus épület és környezete is sorra szépül. A Vár-tónál sétálhatunk, majd a kiállítótérben betekinthetünk a több évszázados épület múltjába is, és végezetül egy kávéval frissülhetünk fel. Játékos kvízzel készültünk a témában.
Történelmi kvíz
1.
A mosonmagyaróvári vár az egyetlen olyan várépület hazánkban, amely a tudomány és az agrárfelsőoktatás szolgálatában áll. Mióta?
2.
A legenda szerint ki raboskodott a vár falai között?
3.
Kiről kapta a várban található kávézó a nevét?
4.
1766-ban Mária Terézia a magyaróvári uradalmat és annak székhelyét melyik lányának adományozta?
5.
Melyik erdélyi fejedelem vette be a várat ostrom nélkül 1619-ben?
Ezt ne hagyja ki!Kvíz
2025.08.20. 16:25
Mennyire ismeri Győr ikonikus épületeit? Tesztelje tudását cikkünkben
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre