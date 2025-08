Ezek a mellékutak újulnak meg a Kisalföldön - fotók

Mellékút felújítás: van benne száz méter és sok kilométer is.

Bezin várják már nagyon

- Nagyon örülünk, ha megvalósul a tervezett út, amely felújítását már többször szerettük volna elérni. Ránézésre nincs rossz állapotban, de az út melletti növényzet nincs gondozva, emiatt eső után nem tud kiszáradni. Télen ha ráesik az eső, nem folyik le róla, ráfagy és tükörsima jégpáncél lesz a felülete, életveszélyes, de akár egy sima nyári eső után is. A széle is rossz, keskeny az út. Ha az a változat valósul meg, amit láttam a tervasztalon, annak örülni fogunk. Abban szerepel egy buszmegálló áthelyezése is, amely most rossz helyen van, a kanyarban, így balesetveszélyes - nyilatkozta lapunknak Czippán Gergely, Bezi polgármestere.