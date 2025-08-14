50 perce
A Megye Fagyija már a pultban - Kóstold meg Győr-Moson-Sopron ízeit - videó
Napok óta kánikula van, mi sem eshet ilyenkor a legjobban, mint egy jó fagylalt? Felsődiósi István, győri fagylaltmester, a Lufi Fagyizó tulajdonosa nemrégiben elkészítette a Megye Fagyija cukor és cukormentes verzióját, ami már ki is került a pultba. Érdemes megkóstolni, mi már megtettük!
Fotó: Csapó Balázs
Szerdán került a Lufi Fagyizó pultjába az a két Megye Fagyija, amit Felsődiósi István fagylaltmesterrel közösen álmodott meg a Kisalföld. Igazán ütős és ízes kreálmányok készültek, cukros és cukormentes verzióban. Legutóbbi cikkünkben részletesen írtunk arról milyen összetevőkből ízekből állította össze a győri fagylaltkészítő. Minden hozzávaló és íz Győr-Moson-Sopronhoz köthető, egy kicsit már őszre hangolódva.
Megye ízei gombócban – Cukros és cukormentes Megye Fagyi készült – fotók, videó
Próbáld ki a Megye Fagyija újdonságokat
Ottjártunkkor is többen a Megye Fagyiját kérték a tölcsérjükbe, nekünk nagyon bejött! Te kóstoltad már?
Hagyományos fagyi:
- Gesztenye,
- Kékfrankos áfonya,
- füstölt sós karamell és grillázs
Cukormentes fagyi:
- Belga étcsoki,
- rozmaringos körte és
- dió
kisalfold.hu videó
- Szigethy Attilában bíztak az emberek, gondolt vissza 1956-ra az egykori forradalmár, Büki Lajos, fotók videó
- Megye ízei gombócban – Cukros és cukormentes Megye Fagyi készült – fotók, videó
- Nyolc kis hattyú a győri tavon - videó
- Zárva lesz az út, amíg szétropogtatják felette a hidat - videó, fotók
- Az ország legmodernebb tekecsarnoka lett a csornai, mi már láttuk, nézzék meg Önök is! - fotók, videó