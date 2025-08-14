augusztus 14., csütörtök

kisalfold.hu videó

50 perce

A Megye Fagyija már a pultban - Kóstold meg Győr-Moson-Sopron ízeit - videó

Címkék#Felsődiósi István#kisalföld#fagylaltmester#Lufi Fagyizó#Megye Fagyija#Győr-Moson-Sopron

Napok óta kánikula van, mi sem eshet ilyenkor a legjobban, mint egy jó fagylalt? Felsődiósi István, győri fagylaltmester, a Lufi Fagyizó tulajdonosa nemrégiben elkészítette a Megye Fagyija cukor és cukormentes verzióját, ami már ki is került a pultba. Érdemes megkóstolni, mi már megtettük!

Kisalföld.hu
Fotó: Csapó Balázs

Szerdán került a Lufi Fagyizó pultjába az a két Megye Fagyija, amit Felsődiósi István fagylaltmesterrel közösen álmodott meg a Kisalföld. Igazán ütős és ízes kreálmányok készültek, cukros és cukormentes verzióban. Legutóbbi cikkünkben részletesen írtunk arról milyen összetevőkből ízekből állította össze a győri fagylaltkészítő. Minden hozzávaló és íz Győr-Moson-Sopronhoz köthető, egy kicsit már őszre hangolódva.

Megye Fagyija
Kétféle Megye Fagyija már kapható a Lufi Fagyizókban. Fotó: Csapó Balázs

Próbáld ki a Megye Fagyija újdonságokat

Ottjártunkkor is többen a Megye Fagyiját kérték a tölcsérjükbe, nekünk nagyon bejött! Te kóstoltad már?

Hagyományos fagyi: 

  • Gesztenye, 
  • Kékfrankos áfonya, 
  • füstölt sós karamell és grillázs

Cukormentes fagyi: 

  • Belga étcsoki, 
  • rozmaringos körte és 
  • dió

 

kisalfold.hu videó

