Megye ízei gombócban – Cukros és cukormentes Megye Fagyi készült – fotók, videó

Felsődiósi István, a Lufi Fagyizó tulajdonosa, győri fagylaltkészítő mester az utóbbi hetekben visszajáró vendége a Kisalföld győri szerkesztőségének. Kollégáink legnagyobb örömére minden alkalommal többféle ínycsiklandó és különleges fagyival érkezett a székházba. Az oka pedig nem más volt, mint hogy megalkossunk a Megye Fagyija cukros és cukormentes verzióját.

A Megye Fagyija első körös tesztjén négy ízt kóstoltunk, a cukormentes változat azonnal megnyerte a tesztelőket. Fotó: Csapó Balázs

Megye Fagyija - Két tesztkör, de meglett a tuti

- Nagy örömmel vágtam bele a közös projektbe, hogy elkészítsük Győr-Moson-Sopron vármegye fagylaltját. A hónapokkal ezelőtti első megbeszéléseket követte a kóstolás, amiből végül négyféle kreálmány készült. A koncepció az volt, hogy a megyében megtalálható alapanyagokból, hozzávalókból alkossunk egy komplex és méltó ízkombinációt - mondta el Felsődiósi István, aki hazánk 9 legjobb fagylaltmestere között versenyez októberben Bolognában. Még 2023-ban készítette el a díjnyertes fagylaltját, a kecskesajtos fügét, pisztácia köntösben. Ezzel sokak szerint kiérdemelte Győr legjobb fagyizója nevet is.

István igazi maximalista és úgy érezte, első körben nem készült igazán átütő fagyi, ami méltán képviselhetné Győr-Moson-Sopront, ezért újabb műhelymunka következett. A második kóstolás alkalmával két újabb jeges desszertet teszteltünk. Már az első kanál után tudtuk, megtaláltuk a Megye Fagyiját!

Végül a gesztenyés, soproni kékfrankos áfonyával, diós grillázzsal és füstölt sós karamellával lett a befutó. Fotó: Molcsányi Máté

Cukormentes fagyi azonnal nyert

- Mindig nehezebb úgy alkotni, ha meg van kötve a kezünk, hogy milyen alapanyagokat használjunk fel. Viszont imádok kísérletezni és keresem a hasonló kihívásokat. Otthon is ha főzök, igyekszem abból elkészíteni egy komplex ételt, amit a hűtőben találok. Ez is kicsit hasonló feladat volt - fűzte hozzá Felsődiósi István.

A győri fagylaltkészítővel közösen első körben egy cukormentes és három cukros fagyit álmodtunk meg. Az előbbi olyan jól sikerült, hogy nem kellett tovább kísérletezni. Ízeiben belga étcsokoládé és a rozmaringos körte egyvelege érezhető a tetejére egy kis dió szórás került még. Sőt, nem csak a cukorbetegek fogyaszthatják, hanem a glutén- és laktózérzékenyek is. A belga csoki nem csak a kekszgyárnak volt elengedhetetlen alapanyaga, de büszkék lehetünk a soproni Harrer Manufaktúrára is. A rozmaring ezeréves fűszernövény, melyet Pannonhalmán a bencés szerzetesek is régóta használnak, míg a körte pedig egy tényői fiatal nyomán őrzi Győr-Moson-Sopront, ugyanis Burkali Gergely erdész a jövőnek ment meg régi gyümölcs, főleg körtefajtákat.