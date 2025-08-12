augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
kisalfold.hu videó

12 órája

Megye ízei gombócban – Cukros és cukormentes Megye Fagyi készült – fotók, videó

Címkék#Felsődiósi István#dió#geszteny#Lufi Fagyizó#ízkombináció#grillázs#megye fagyija#kékfrankos#siker

Hetek óta nagy titokban készül a Lufi Fagyizó üzemében két különlegesség, amelyet Felsődiósi Istvánnal közösen alkottunk meg. Elkészült a Megye Fagyija, vagyis inkább két fagylaltja, ugyanis gondoltunk a cukorbetegekre, glutén- és laktózérzékenyekre is. Eláruljuk, milyen ízek kerültek bele és miért.

Kisalföld.hu
Megye ízei gombócban – Cukros és cukormentes Megye Fagyi készült – fotók, videó

Fotó: Csapó Balázs

Felsődiósi István, a Lufi Fagyizó tulajdonosa, győri fagylaltkészítő mester az utóbbi hetekben visszajáró vendége a Kisalföld győri szerkesztőségének. Kollégáink legnagyobb örömére minden alkalommal többféle ínycsiklandó és különleges fagyival érkezett a székházba. Az oka pedig nem más volt, mint hogy megalkossunk a Megye Fagyija cukros és cukormentes verzióját.

Megye Fagyija
A Megye Fagyija első körös tesztjén négy ízt kóstoltunk, a cukormentes változat azonnal megnyerte a tesztelőket. Fotó: Csapó Balázs

Megye Fagyija - Két tesztkör, de meglett a tuti

- Nagy örömmel vágtam bele a közös projektbe, hogy elkészítsük Győr-Moson-Sopron vármegye fagylaltját. A hónapokkal ezelőtti első megbeszéléseket követte a kóstolás, amiből végül négyféle kreálmány készült. A koncepció az volt, hogy a megyében megtalálható alapanyagokból, hozzávalókból alkossunk egy komplex és méltó ízkombinációt - mondta el Felsődiósi István, aki hazánk 9 legjobb fagylaltmestere között versenyez októberben Bolognában. Még 2023-ban készítette el a díjnyertes fagylaltját, a kecskesajtos fügét, pisztácia köntösben. Ezzel sokak szerint kiérdemelte Győr legjobb fagyizója nevet is.

István igazi maximalista és úgy érezte, első körben nem készült igazán átütő fagyi, ami méltán képviselhetné Győr-Moson-Sopront, ezért újabb műhelymunka következett. A második kóstolás alkalmával két újabb jeges desszertet teszteltünk. Már az első kanál után tudtuk, megtaláltuk a Megye Fagyiját!

Végül a gesztenyés, soproni kékfrankos áfonyával, diós grillázzsal és füstölt sós karamellával lett a befutó. Fotó: Molcsányi Máté

Cukormentes fagyi azonnal nyert

- Mindig nehezebb úgy alkotni, ha meg van kötve a kezünk, hogy milyen alapanyagokat használjunk fel. Viszont imádok kísérletezni és keresem a hasonló kihívásokat. Otthon is ha főzök, igyekszem abból elkészíteni egy komplex ételt, amit a hűtőben találok. Ez is kicsit hasonló feladat volt - fűzte hozzá Felsődiósi István.

A győri fagylaltkészítővel közösen első körben egy cukormentes és három cukros fagyit álmodtunk meg. Az előbbi olyan jól sikerült, hogy nem kellett tovább kísérletezni. Ízeiben belga étcsokoládé és a rozmaringos körte egyvelege érezhető a tetejére egy kis dió szórás került még. Sőt, nem csak a cukorbetegek fogyaszthatják, hanem a glutén- és laktózérzékenyek is. A belga csoki nem csak a kekszgyárnak volt elengedhetetlen alapanyaga, de büszkék lehetünk a soproni Harrer Manufaktúrára is. A rozmaring ezeréves fűszernövény, melyet Pannonhalmán a bencés szerzetesek is régóta használnak, míg a körte pedig egy tényői fiatal nyomán őrzi Győr-Moson-Sopront, ugyanis Burkali Gergely erdész a jövőnek ment meg régi gyümölcs, főleg körtefajtákat.

Elkészült a Megye Fagyija - Ezeket az ízeket nem érdemes kihagyni

Fotók: Csapó Balázs/Molcsányi Máté

Másodjára lett meg az igazi

Az első három cukros édességet már kóstolhatta is a nagyközönség, ugyanis a Lufi Fagyizó névadó játékot követően már a pultba is helyezte a versenyben ugyan alul maradt, de mégis jól sikerült próbaverziókat. 

  • A fagyi kedvelők által Bódult Belgára keresztelt fagyos desszertbe belga étcsoki és rajnai rizlinges sárgabarack fagyi került egy kis mogyorós nápolyikrémmel. 
  • A Kex és New York nevet viselő fagylalt ízei pedig a dió és a tejszín, meggy lekvárral és nutellás kekszdarabokkal. 
  • A Győri Édes fagyi alapja természetesen a keksz és egy kis kékfrankos málna fagyi második rétegnek, amit István grillázzsal, valamint sárgabarack lekvárral koronázott meg.

Nem nagyon kell magyarázni az alapanyagokat, mindegyik köthetők a megyéhez, hiszen Győr híre eggyé vált a kekszgyáréval. A rajnai rizling a Pannonhalmi Borvidék kiválósága, míg Sopron a kékfrankosára büszke. A málna évtizedeken keresztül hatalmas mennyiségben termett a megyeszékhely környékén, Klapka diója pedig a Rábaközt idézi meg a fagylaltban. 

A végső körre mindezek egyvelege készült el némi változtatással a fagylaltmester ajánlásával. Kóstolhattunk egy dió- és fánkfagyit vörösboros málnalekvárral, vanília sodóval és égetett mogyoróval, valamint egy gesztenye fagyit soproni kékfrankos áfonyával, diós grillázzsal és füstölt sós karamellel. 

Most eláruljuk, hogy a befutó az utóbbi, gesztenyés fagyi lett. A diós változat már kóstolható a Lufi Fagyizóban, mint Grófné kísértése.

Minden alapanyag Győr-Moson-Sopronhoz köthető

A Megye Fagyijának gesztenye alapja főként Ágfalvához köthető, ahol évről évre rendeznek gesztenyefesztivált. A soproni kékfrankos a térség legkedveltebb vörösbora, míg az áfonya egy újdonság, ugyanis néhány éve terem ez a vitamingazdag gyümölcs a győrszentiváni Áfonya Farmon. A diós grillázs morzsa adja meg a roppanós elemet, amely Klapka Osli dióültetvénye miatt került bele a Megye Fagyijába. És, hogy miként köthető ide a füstölt sós karamella? Nos, egyrészt működött Petőházán egy híres cukorgyár.

A másik viszont, amit sokan nem is tudnak, hogy 1983 tavaszán lázban égett a fociszerető győri lakosság, hiszen a helyi csapatnak jó esélye volt a bajnokság megnyerésére. Ez az utolsó hazai mérkőzésen dőlt el. Nem kis kockázattal és nagy optimizmussal a Győri Keksz- és Ostyagyár a mérkőzés napjára időzítve új terméket dobott piacra. A kiváló marketingötlet bejött, mivel a mindent eldöntő mérkőzésen valóban a Rába ETO győzött, s ezzel bajnok lett. Természetesen a Bajnok szelet - töltött mártott ostyaszelet karamellás ízesítéssel - sikere sem maradt el. Közvetlenül a meccs után a stadionban már árusították. Talán hihetetlen, de minden bizonnyal ez volt az egyetlen magyar édesség, melyet magasan a bolti ára fölött is el lehetett adni. Néhány napig a fekete piacon 2,90 forint helyett csak 10 forint körül juthattak hozzá a lelkes szurkolók. Az egész országban értékesített termék mindenütt osztatlan sikert aratott.

A híres győri kekszgyár legkelendőbb édessége. 

Reméljük, hogy a Lufi Fagyizó tulajdonosa által elkészített Megye Fagyik is hasonló sikert akartnak majd, tegyenek próbát és kóstolják meg Felsődiósi István újdonságait.

 

kisalfold.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu