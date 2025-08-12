12 órája
Megye ízei gombócban – Cukros és cukormentes Megye Fagyi készült – fotók, videó
Hetek óta nagy titokban készül a Lufi Fagyizó üzemében két különlegesség, amelyet Felsődiósi Istvánnal közösen alkottunk meg. Elkészült a Megye Fagyija, vagyis inkább két fagylaltja, ugyanis gondoltunk a cukorbetegekre, glutén- és laktózérzékenyekre is. Eláruljuk, milyen ízek kerültek bele és miért.
Fotó: Csapó Balázs
Felsődiósi István, a Lufi Fagyizó tulajdonosa, győri fagylaltkészítő mester az utóbbi hetekben visszajáró vendége a Kisalföld győri szerkesztőségének. Kollégáink legnagyobb örömére minden alkalommal többféle ínycsiklandó és különleges fagyival érkezett a székházba. Az oka pedig nem más volt, mint hogy megalkossunk a Megye Fagyija cukros és cukormentes verzióját.
Megye Fagyija - Két tesztkör, de meglett a tuti
- Nagy örömmel vágtam bele a közös projektbe, hogy elkészítsük Győr-Moson-Sopron vármegye fagylaltját. A hónapokkal ezelőtti első megbeszéléseket követte a kóstolás, amiből végül négyféle kreálmány készült. A koncepció az volt, hogy a megyében megtalálható alapanyagokból, hozzávalókból alkossunk egy komplex és méltó ízkombinációt - mondta el Felsődiósi István, aki hazánk 9 legjobb fagylaltmestere között versenyez októberben Bolognában. Még 2023-ban készítette el a díjnyertes fagylaltját, a kecskesajtos fügét, pisztácia köntösben. Ezzel sokak szerint kiérdemelte Győr legjobb fagyizója nevet is.
István igazi maximalista és úgy érezte, első körben nem készült igazán átütő fagyi, ami méltán képviselhetné Győr-Moson-Sopront, ezért újabb műhelymunka következett. A második kóstolás alkalmával két újabb jeges desszertet teszteltünk. Már az első kanál után tudtuk, megtaláltuk a Megye Fagyiját!
Cukormentes fagyi azonnal nyert
- Mindig nehezebb úgy alkotni, ha meg van kötve a kezünk, hogy milyen alapanyagokat használjunk fel. Viszont imádok kísérletezni és keresem a hasonló kihívásokat. Otthon is ha főzök, igyekszem abból elkészíteni egy komplex ételt, amit a hűtőben találok. Ez is kicsit hasonló feladat volt - fűzte hozzá Felsődiósi István.
A győri fagylaltkészítővel közösen első körben egy cukormentes és három cukros fagyit álmodtunk meg. Az előbbi olyan jól sikerült, hogy nem kellett tovább kísérletezni. Ízeiben belga étcsokoládé és a rozmaringos körte egyvelege érezhető a tetejére egy kis dió szórás került még. Sőt, nem csak a cukorbetegek fogyaszthatják, hanem a glutén- és laktózérzékenyek is. A belga csoki nem csak a kekszgyárnak volt elengedhetetlen alapanyaga, de büszkék lehetünk a soproni Harrer Manufaktúrára is. A rozmaring ezeréves fűszernövény, melyet Pannonhalmán a bencés szerzetesek is régóta használnak, míg a körte pedig egy tényői fiatal nyomán őrzi Győr-Moson-Sopront, ugyanis Burkali Gergely erdész a jövőnek ment meg régi gyümölcs, főleg körtefajtákat.
Elkészült a Megye Fagyija - Ezeket az ízeket nem érdemes kihagyniFotók: Csapó Balázs/Molcsányi Máté
Másodjára lett meg az igazi
Az első három cukros édességet már kóstolhatta is a nagyközönség, ugyanis a Lufi Fagyizó névadó játékot követően már a pultba is helyezte a versenyben ugyan alul maradt, de mégis jól sikerült próbaverziókat.
- A fagyi kedvelők által Bódult Belgára keresztelt fagyos desszertbe belga étcsoki és rajnai rizlinges sárgabarack fagyi került egy kis mogyorós nápolyikrémmel.
- A Kex és New York nevet viselő fagylalt ízei pedig a dió és a tejszín, meggy lekvárral és nutellás kekszdarabokkal.
- A Győri Édes fagyi alapja természetesen a keksz és egy kis kékfrankos málna fagyi második rétegnek, amit István grillázzsal, valamint sárgabarack lekvárral koronázott meg.
Nem nagyon kell magyarázni az alapanyagokat, mindegyik köthetők a megyéhez, hiszen Győr híre eggyé vált a kekszgyáréval. A rajnai rizling a Pannonhalmi Borvidék kiválósága, míg Sopron a kékfrankosára büszke. A málna évtizedeken keresztül hatalmas mennyiségben termett a megyeszékhely környékén, Klapka diója pedig a Rábaközt idézi meg a fagylaltban.
A végső körre mindezek egyvelege készült el némi változtatással a fagylaltmester ajánlásával. Kóstolhattunk egy dió- és fánkfagyit vörösboros málnalekvárral, vanília sodóval és égetett mogyoróval, valamint egy gesztenye fagyit soproni kékfrankos áfonyával, diós grillázzsal és füstölt sós karamellel.
Most eláruljuk, hogy a befutó az utóbbi, gesztenyés fagyi lett. A diós változat már kóstolható a Lufi Fagyizóban, mint Grófné kísértése.
Minden alapanyag Győr-Moson-Sopronhoz köthető
A Megye Fagyijának gesztenye alapja főként Ágfalvához köthető, ahol évről évre rendeznek gesztenyefesztivált. A soproni kékfrankos a térség legkedveltebb vörösbora, míg az áfonya egy újdonság, ugyanis néhány éve terem ez a vitamingazdag gyümölcs a győrszentiváni Áfonya Farmon. A diós grillázs morzsa adja meg a roppanós elemet, amely Klapka Osli dióültetvénye miatt került bele a Megye Fagyijába. És, hogy miként köthető ide a füstölt sós karamella? Nos, egyrészt működött Petőházán egy híres cukorgyár.
A másik viszont, amit sokan nem is tudnak, hogy 1983 tavaszán lázban égett a fociszerető győri lakosság, hiszen a helyi csapatnak jó esélye volt a bajnokság megnyerésére. Ez az utolsó hazai mérkőzésen dőlt el. Nem kis kockázattal és nagy optimizmussal a Győri Keksz- és Ostyagyár a mérkőzés napjára időzítve új terméket dobott piacra. A kiváló marketingötlet bejött, mivel a mindent eldöntő mérkőzésen valóban a Rába ETO győzött, s ezzel bajnok lett. Természetesen a Bajnok szelet - töltött mártott ostyaszelet karamellás ízesítéssel - sikere sem maradt el. Közvetlenül a meccs után a stadionban már árusították. Talán hihetetlen, de minden bizonnyal ez volt az egyetlen magyar édesség, melyet magasan a bolti ára fölött is el lehetett adni. Néhány napig a fekete piacon 2,90 forint helyett csak 10 forint körül juthattak hozzá a lelkes szurkolók. Az egész országban értékesített termék mindenütt osztatlan sikert aratott.
Reméljük, hogy a Lufi Fagyizó tulajdonosa által elkészített Megye Fagyik is hasonló sikert akartnak majd, tegyenek próbát és kóstolják meg Felsődiósi István újdonságait.
