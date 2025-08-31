augusztus 31., vasárnap

Felújítás

1 órája

Megújult az Ikva-híd útmenti kőkeresztje Kópházán

Címkék#kőkereszt#megújult#Kópháza

Kópházán megújult az Ikva-híd útmenti kőkeresztje a korpusszal és Mária-szoborral a falunapra – tette közzé Firtl Mátyás, a település polgármestere közösségi oldalán.

Kisalföld.hu

„Az útmenti keresztjeink hitbeli megerősítésünkre szolgálnak, Isten áldását kérik az úton lévők számára. Amint eleink is hitték, védelmet nyújtanak az érkezőknek és a távozóknak egyaránt. Régen útjelzőként is szolgáltak, különösen a keresztutaknál” – írja Firtl Mátyás bejegyzésében.

„Kívánom, hogy a megújult kőkereszt lelki értelemben is szolgálja az eligazodást, "az útjelzést" közösségünk számára és minden előtte elhaladónak. Crux viator a latin neve, ami utal arra, hogy a Kereszt - azaz Isten Fia - az emberrel együtt járja a küzdelmes földi utat, ott van vele a határ- és döntés-helyzeteiben. Oltalmazója az Útszéli vagy Úti Boldogasszony” – zárta szavait Kópháza polgármestere.

Megújult Kópházán az Ikva-híd útmenti kőkeresztje Fotó: Firtl Mátyás

 

