Megújult az Ikva-híd útmenti kőkeresztje Kópházán

„Az útmenti keresztjeink hitbeli megerősítésünkre szolgálnak, Isten áldását kérik az úton lévők számára. Amint eleink is hitték, védelmet nyújtanak az érkezőknek és a távozóknak egyaránt. Régen útjelzőként is szolgáltak, különösen a keresztutaknál” – írja Firtl Mátyás bejegyzésében.

„Kívánom, hogy a megújult kőkereszt lelki értelemben is szolgálja az eligazodást, "az útjelzést" közösségünk számára és minden előtte elhaladónak. Crux viator a latin neve, ami utal arra, hogy a Kereszt - azaz Isten Fia - az emberrel együtt járja a küzdelmes földi utat, ott van vele a határ- és döntés-helyzeteiben. Oltalmazója az Útszéli vagy Úti Boldogasszony” – zárta szavait Kópháza polgármestere.