1 órája
Megújult a városi applikáció Jánossomorján
Elindult a Jánossomorja Város hivatalos applikációjának megújult verziója, melyet az Élő Város Kft. működtet. Az alkalmazás célja, hogy még közelebb hozza a települést a lakosokhoz:
- gyorsabb ügyintézés,
- friss hírek mellett,
- hasznos információkat kínálnak.
