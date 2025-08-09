Megújul a Kertalja utca Tápon

A Magyar Falu Programban nyert pályázat révén augusztus 12-én, kedden elkezdik felújítani a Kertalja utcát Tápon teljes hosszában. A várhatóan egy hónapig tartó munka idejére a forgalom kisebb korlátozások mellett folyamatos lehet. A kopóréteg felhúzásának idejére, egy napig a teljes utcát lezárják majd.