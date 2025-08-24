augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Megtalálták a szombaton eltűnt hölgyet!

Előkerült az a hölgy, aki szombaton tűnt el. Szabó Zsolt abdai polgármester közölte a jó hírt is.

Megtalálták a szombaton eltűnt hölgyet!

Mint arról beszámoltunk, szombaton eltűnt egy 30 év körüli hölgy. Erről Szabó Zsolt abdai polgármester posztolt, most ugyanő közölt jó hírt: előkerült az illető. 

 "Eltűnése után nem egészen 24 órával előkerült az a fiatal hölgy akit sokan kerestünk vasárnap reggeltől a kunszigeti és az abdai külterületen. Én elsősorban az abdai önkéntes tűzoltóknak és polgárőröknek köszönöm meg a munkáját, mert őket én hívtam és kértem. De rajtuk kívül hatalmas volt az összefogás a környékbeli falvakból és messzebbről érkező civilek, drónosok, területet ismerők részéről is, és mindenkit köszönet illet. A rendőrség is – lehetőségeihez képest – maximálisan teljesített. Azt kívánom, hogy hozzátartozóként senkinek ne kelljen átélnie ilyen 24 órás szorongást. Ne keressünk magyarázatot, okokat. Ez már nem a közösségi médiára tartozik, ezt már a család és a hatóságok dolga" – írta közösségi oldalán Szabó Zsolt.

 

