Megrongálták a Hubertlaki Hivatásos Vadász Emlékhelyet - fotó

A 2014-ben felavatott emlékoszlop az erdő csendjében állít emléket azoknak a hivatásos vadászoknak, akik vadállomány-szabályozási munkájukon túl vad- és élőhelyvédelmi feladatokat látnak el, etetőket, sózókat, vaditatókat telepítenek és tartanak fenn. Ez a tett nem csupán a természetjárók közös értékeinek, hanem ezen emberek munkájának a meggyalázása is, hívták fel a figyelmet.

Kérik a természetbe látogatókat, hogy tisztelettel forduljanak az erdő értékei és az ott elhelyezett emlékek felé!