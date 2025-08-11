augusztus 11., hétfő

Ismeretlen tettesek

18 perce

Megrongálták a Hubertlaki Hivatásos Vadász Emlékhelyet - fotó

Címkék#emlékoszlop#Hubertlaki Hivatásos Vadász Emlékhely#rongálás

Ismeretlenek megrongálták a Hubertlaki-tó közelében található "Hivatásos vadász emlékhelyet", közölte a Bakonyerdő Zrt.

Kisalföld.hu
Megrongálták a Hubertlaki Hivatásos Vadász Emlékhelyet - fotó

A 2014-ben felavatott emlékoszlop az erdő csendjében állít emléket azoknak a hivatásos vadászoknak, akik vadállomány-szabályozási munkájukon túl vad- és élőhelyvédelmi feladatokat látnak el, etetőket, sózókat, vaditatókat telepítenek és tartanak fenn. Ez a tett nem csupán a természetjárók közös értékeinek, hanem ezen emberek munkájának a meggyalázása is, hívták fel a figyelmet. 

Kérik a természetbe látogatókat, hogy tisztelettel forduljanak az erdő értékei és az ott elhelyezett emlékek felé!

A  2014-ben felavatott emlékoszlop az erdő csendjében állít emléket a hivatásos vadászoknak.

 

 

