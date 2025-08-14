Megkapta jutalmát a győri rendőröktől és a kézilabdacsapattól a nyertes

A Győri Audi ETO KC és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága 2022 februárjában együttműködési megállapodást kötött, hogy egymás lehetőségeit és tudását megosztva közösen dolgozzanak a biztonságos közlekedés elősegítésén. Ez töretlen volt a 2024/2025-ös idényben is.

A prevenciós programsorozat zárását követően 2025. augusztus 13-án találkoztak Pajorné Szabó Veronikával, a közlekedésbiztonsági nyereményjáték fődíj nyertesével, hogy megérdemelt nyereményét átvegye.

A Győri Audi ETO KC képviselőivel közösen adta át a rendőrség a csapat tagjai által dedikált mezt, majd Deák Norbert rendőr százados, a főkapitányság baleset-megelőzési bizottságának szakembere egy különleges élményutazást valósított meg. Veronika beülhetett a szolgálati autóba, és megtapasztalhatta, milyen a kék fény varázsa testközelből.

A találkozó jó hangulatban telt, és újra megerősítette, hogy a közlekedés biztonsága közös ügyünk. A cél változatlan: minden nap tenni azért, hogy biztonságban érjünk haza - közölte honlapján a rendőrség.