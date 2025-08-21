Pomponok a levegőben, izgalom a szívekben – látványos produkciókkal indult a mazsorett vb megnyitója

A World Championship of Majorette-sport & Merry Majorette International Cup házigazdája egy sikeres, 2019-es világverseny megrendezése után ismét Győr. A versenyen a világ legjobb mazsorett csapatai, versenyzői mérik össze tudásukat. Mintegy 700 versenyző sorakozott fel a csütörtök délelőtti ünnepélyes megnyitón a Győr Városi Egyetemi Csarnokban.

Megkezdődött a mazsorett világbajnokság Győrben.

Látványos mazsorett megnyitó

A mosonmagyaróvári lányok a megnyitón.

Így vonultak fel a csapatok az világbajnokság ünnepélyes megnyitójára:

A köszöntő és megnyitó beszédek után az öttevényi versenyzők edzője, a nyolcszoros magyar, négyszeres Európa és háromszoros világbajnok Takács Titanilla mutatott be egy gyönyörű, Magyarországot reprezentáló számot hatalmas sikerrel.

A megnyitón bemutatót tartott az öttevényi versenyzők edzője, a háromszoros világbajnok, dr.Takács Titanilla.

A bemutatót itt nézheti meg:

Látványos bemutatót tartottak a lányok.

A mazsorett versenyszámokból adtak ízelítőt az erre az alkalomra összeállt versenyzők. Káprázatos bemutatójukat itt nézheti meg:

Érdemes kilátogatni az eseményre, amelyen lesznek kvalifikált magyar versenyszámok, vagyis azok a produkciók, amelyek korábban a Magyar Mazsorett Bajnokságon kiváló eredményt értek el, így kivívták a jogot a VB-n való szereplésre.

Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat is!: