Színes pomponok és mazsorettbotok a levegőben
Győr ad otthont a mazsorettsport világbajnokságnak, hivatalos nevén a World Championship of Majorette-sport & Merry Majorette International Cup-nak. Csütörtökön délelőtt látványos megnyitóval vette kezdetét a mazsorett világbajnokság.
Fotó: Molcsányi Máté
A World Championship of Majorette-sport & Merry Majorette International Cup házigazdája egy sikeres, 2019-es világverseny megrendezése után ismét Győr. A versenyen a világ legjobb mazsorett csapatai, versenyzői mérik össze tudásukat. Mintegy 700 versenyző sorakozott fel a csütörtök délelőtti ünnepélyes megnyitón a Győr Városi Egyetemi Csarnokban.
Látványos mazsorett megnyitó
Így vonultak fel a csapatok az világbajnokság ünnepélyes megnyitójára:
A köszöntő és megnyitó beszédek után az öttevényi versenyzők edzője, a nyolcszoros magyar, négyszeres Európa és háromszoros világbajnok Takács Titanilla mutatott be egy gyönyörű, Magyarországot reprezentáló számot hatalmas sikerrel.
A bemutatót itt nézheti meg:
A mazsorett versenyszámokból adtak ízelítőt az erre az alkalomra összeállt versenyzők. Káprázatos bemutatójukat itt nézheti meg:
Érdemes kilátogatni az eseményre, amelyen lesznek kvalifikált magyar versenyszámok, vagyis azok a produkciók, amelyek korábban a Magyar Mazsorett Bajnokságon kiváló eredményt értek el, így kivívták a jogot a VB-n való szereplésre.
Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat is!:
Szurkoljon a magyar, köztük a Győr-Moson-Sopron településeit képviselő csapatoknak!
- Csillagfény Téti Majorette Egyesület – Tét
- DEAC – Debrecen
- Dunaszigeti Tündérrózsa KSE – Dunasziget
- Emerald Dance Team SE – Hódmezővásárhely
- Flowers Mazsorett Egyesület – Püspökladány
- Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport – Gyál
- Haller Sport, Majorette Egyesület – Mosonmagyaróvár
- Hébé Mazsorett – Oroszlány
- Löfan Mazsorett – Dunaföldvár
- Miskolci Mazsorett Sportegyesület – Premier AMI, Miskolc
- Orosházi Mazsorett TSE – Orosháza
- Öttevényi Kavalkád Szabadidő és Sportegyesület – Öttevény
- Pereputty Egyesület – Kyra Dance Team, Kelebia
- Pro-Art Elit Táncakadémia TSE – Kistelek
- Red Dance Mazsorett Csoport és Sportegyesület – Törökszentmiklós
- Sajószentpéteri Gyöngyszem Alapítvány – Sajószentpéter
- Sziluett MTSE – Maglód
- Színfolt Mazsorett Táncegyesület – Gyomaendrőd
- Táncoló Világ Alapítvány – Naszály
- Véresszőlősi Sportegyesület, Mazsorett Szakosztály – Vértesszőlős
Ezen a linken követhetik figyelemmel az eseményeket