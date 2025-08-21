augusztus 21., csütörtök

Mazsorett világbajnokság

9 perce

Színes pomponok és mazsorettbotok a levegőben

Címkék#World Championship of Majorette-sport &#mazsorettbot#versenyszámok#világverseny

Győr ad otthont a mazsorettsport világbajnokságnak, hivatalos nevén a World Championship of Majorette-sport & Merry Majorette International Cup-nak. Csütörtökön délelőtt látványos megnyitóval vette kezdetét a mazsorett világbajnokság.

Barki Andrea
Színes pomponok és mazsorettbotok a levegőben

Fotó: Molcsányi Máté

A World Championship of Majorette-sport & Merry Majorette International Cup házigazdája egy sikeres, 2019-es világverseny megrendezése után ismét Győr. A versenyen a világ legjobb mazsorett csapatai, versenyzői mérik össze tudásukat. Mintegy 700 versenyző sorakozott fel a csütörtök délelőtti ünnepélyes megnyitón a Győr Városi Egyetemi Csarnokban.

mazsorett
Megkezdődött a mazsorett világbajnokság Győrben.
Fotó: Molcsányi Máté

Látványos mazsorett megnyitó

mazsorett
A mosonmagyaróvári lányok a megnyitón.
Fotó: Molcsányi Máté

Így vonultak fel a csapatok az világbajnokság ünnepélyes megnyitójára:

A köszöntő és megnyitó beszédek után az öttevényi versenyzők edzője, a nyolcszoros magyar, négyszeres Európa és háromszoros világbajnok Takács Titanilla mutatott be egy gyönyörű, Magyarországot reprezentáló számot hatalmas sikerrel. 

mazsorett
A megnyitón bemutatót tartott az öttevényi versenyzők edzője, a háromszoros világbajnok, dr.Takács Titanilla.
Fotó: Molcsányi Máté

A bemutatót itt nézheti meg:

mazsorett
Látványos bemutatót tartottak a lányok.
Fotó: Molcsányi Máté

A mazsorett versenyszámokból adtak ízelítőt az erre az alkalomra összeállt versenyzők. Káprázatos bemutatójukat itt nézheti meg:

Érdemes kilátogatni az eseményre, amelyen lesznek kvalifikált magyar versenyszámok, vagyis azok a produkciók, amelyek korábban a Magyar Mazsorett Bajnokságon kiváló eredményt értek el, így kivívták a jogot a VB-n való szereplésre. 

Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat is!:

Színes pomponok és mazsorettbotok a levegőben

Fotók: Molcsányi Máté

Szurkoljon a magyar, köztük a Győr-Moson-Sopron településeit képviselő csapatoknak!

Ezen a linken követhetik figyelemmel az eseményeket

 

