Vissza a barokkba

20 perce

Egy kávé Mária Teréziával a Bécsi Kávéházban

Címkék#GyereGyőr#történész#Mária Terézia#sütemény

Jót beszélgettünk a győri Bécsi kávéházban Mária Teréziával, illetve az őt megszemélyesítő Austriadine alias Maria Theresiaval, aki a GyereGyőrbe csapata meghívására kóstolta meg azt a süteményt, amelyet az ő tanácsai alapján készített el a kávézó két cukrásza. Az új sütemény bemutatóján kérdeztük a Mária Terézia személyét kutató történészt.

Barki Andrea

Austriadine alias Maria Theresia történész Ausztriából érkezett hozzánk a Barokk Esküvőre. 12 éve kutatja a barokk kort és a Habsburg családot, azon belül pedig Mária Terézia személyét. 

Mária Terézia
Mária Terézia társaságában kávéztunk.
Fotó: Krizsán Csaba

Mária Terézia közöttünk járt

Austriadine alias Maria Theresia egy különleges, a Habsburg Birodalom egyetlen női uralkodóját, egyben a Habsburg–Lotaringiai-ház megalapítóját kutatja, akinek megítélése nem egyértelmű. Van, aki nagyon dicséri a reformtörekvései, a gazdaság bizonyos területeinek  fellendítése miatt, mások szerint annyi korlátozást hozott, hogy nem teljesen pozitív a megítélése.

Mária Terézia
A GyereGyőrbe városnéző sétája a Bécsi Kávéházban végződött, ahol a vendégeket Austriadine alias Mária Theresia fogadta kísérői társaságában.
Fotó: Krizsán Csaba

Austriadine alias Maria Theresia történész, aki részt vett a Barokk esküvő rendezvényein, és a GyereGyőrbe esti hajózásán és a vasárnapi süteménybemutatón, arra a kérdésre, hogy vajon külső hasonlatossága miatt ölti-e magára időnként Mária Terézia szerepét, tagadólag válaszolt.

– A 18. század tulajdonképpen megalapozza a jelenkort. Mária Terézia számos reformot hozott életre, ami a mai napig kihatással van Magyarországra. A barokk kor egy rendkívül színes és eseményekben gazdag időszak volt. Különösen izgalmasnak tartom azt kutatni ahol meg is élhetem ezt az atmoszférát, mint itt Győrben, ahol a város, az utcák hangulata, az épületek mind ezt sugározzák. A barokk esküvő még életszerűbbé teszi ezeket az eseményeket, de különösen fontos  számomra, hogy a séták során kapcsolódni tudok az emberekhez, és ezzel közelebb tudom vinni hozzájuk ezt a kort, ezt az érzést – indokolta válaszát a felséges uralkodó.

A kutató úgy véli, hogy az embereknek szükségük  van a barokk nyújtotta az izgalmakra. Ez egy valódi idő utazás, de kevés ilyen van az életünkben ami vissza tudja adni ezeket az érzéseket.
Mária Terézia megszemélyesítőjét sok helyre hívják, fesztiválokra, találkozókra, de nagyon szeret gyerekek közé is menni, hogy azt a kort, amit nem élhettek át, egy kicsit közelebb hozza megjelenésével is.                                                

Arra a kérdésre, vajon honnan vannak gyönyörű, korhű ruhái és kiegészítői, a kutatónő mosolyogva mesélte, hogy sajátkezűleg készít mindent. Természetesen részletesen tanulmányozza, és a Mária Teréziát ábrázoló festmények alapján maga készülnek ruhái, fülbevalói, hajdíszei, de még parókája is.

Mária Terézia
Austriadine alias Maria Theresia a Bécsi Kávéházban is sajátkezűleg készített toalettjében jelent meg.
Fotó: Krizsán Csaba

A Bécsi Kávéház új kreációja: Mária Terézia kedvence

Csobayné Pintér Éva kezdeményezésére alkották meg a Bécsi Kávéház cukrászai a Mária Terézia kedvence fantázianevű édességet. Mindenki, aki a vasárnapi városnézést követő kávézáson megkóstolta az új desszertet, nagyon dicsérte a kifinomult ízeket, a könnyedségét.

Mária Terézia
A Mária Terézia kedvence nevű süteményt a GyereGyőrbe vendégei kóstolhatták meg.
Fotó: Krizsán Csaba

Az új sütemény  mandulás piskótás alapból és egy nagyon finom kávé mousse-ból áll. Mária Terézia kedvencével, egy narancsos töltelékkel lett dúsítva és egy lágy csokoládékrémmel bevonva. A tetején lévő ostyát Mária Teréziát megtestesítő Austriadine alias Mária Theresia arcmása díszíti.

Mária Terézia
Mária Terézia kedvence.
Fotó: Krizsán Csaba

 

