Egy kávé Mária Teréziával a Bécsi Kávéházban

Austriadine alias Maria Theresia történész Ausztriából érkezett hozzánk a Barokk Esküvőre. 12 éve kutatja a barokk kort és a Habsburg családot, azon belül pedig Mária Terézia személyét.

Mária Terézia társaságában kávéztunk.

Fotó: Krizsán Csaba

Mária Terézia közöttünk járt

Austriadine alias Maria Theresia egy különleges, a Habsburg Birodalom egyetlen női uralkodóját, egyben a Habsburg–Lotaringiai-ház megalapítóját kutatja, akinek megítélése nem egyértelmű. Van, aki nagyon dicséri a reformtörekvései, a gazdaság bizonyos területeinek fellendítése miatt, mások szerint annyi korlátozást hozott, hogy nem teljesen pozitív a megítélése.

A GyereGyőrbe városnéző sétája a Bécsi Kávéházban végződött, ahol a vendégeket Austriadine alias Mária Theresia fogadta kísérői társaságában.

Fotó: Krizsán Csaba

Austriadine alias Maria Theresia történész, aki részt vett a Barokk esküvő rendezvényein, és a GyereGyőrbe esti hajózásán és a vasárnapi süteménybemutatón, arra a kérdésre, hogy vajon külső hasonlatossága miatt ölti-e magára időnként Mária Terézia szerepét, tagadólag válaszolt.

– A 18. század tulajdonképpen megalapozza a jelenkort. Mária Terézia számos reformot hozott életre, ami a mai napig kihatással van Magyarországra. A barokk kor egy rendkívül színes és eseményekben gazdag időszak volt. Különösen izgalmasnak tartom azt kutatni ahol meg is élhetem ezt az atmoszférát, mint itt Győrben, ahol a város, az utcák hangulata, az épületek mind ezt sugározzák. A barokk esküvő még életszerűbbé teszi ezeket az eseményeket, de különösen fontos számomra, hogy a séták során kapcsolódni tudok az emberekhez, és ezzel közelebb tudom vinni hozzájuk ezt a kort, ezt az érzést – indokolta válaszát a felséges uralkodó.

A kutató úgy véli, hogy az embereknek szükségük van a barokk nyújtotta az izgalmakra. Ez egy valódi idő utazás, de kevés ilyen van az életünkben ami vissza tudja adni ezeket az érzéseket.

Mária Terézia megszemélyesítőjét sok helyre hívják, fesztiválokra, találkozókra, de nagyon szeret gyerekek közé is menni, hogy azt a kort, amit nem élhettek át, egy kicsit közelebb hozza megjelenésével is.

Arra a kérdésre, vajon honnan vannak gyönyörű, korhű ruhái és kiegészítői, a kutatónő mosolyogva mesélte, hogy sajátkezűleg készít mindent. Természetesen részletesen tanulmányozza, és a Mária Teréziát ábrázoló festmények alapján maga készülnek ruhái, fülbevalói, hajdíszei, de még parókája is.