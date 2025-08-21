49 perce
Betegágyából induló csornai diáklány nyerte meg Pitti Katalin énekversenyét - fotók
Csornai siker született idén a bodajki Mária Fesztivál Regnum Marianum tehetségkutató énekversenyén. Szabó Bella Laura megnyerte az általános iskolások kategóriáját. Felkészítője, Kissné Pálfi Anita tanítónő úgy véli, a Mária Fesztiválon csodát tett velük a Rábaközi Boldogasszony.
Csornai, tíz éves diáklány nyerte meg idén a második Mária Fesztivál Regnum Marianum tehetségkutató énekverseny általános iskolás kategóriáját. Szabó Bella Laura volt a mezőny legfiatalabb versenyzője és a Mária Fesztiválra hazai Mária-éneket "vitt magával". A premontrei apátsági templom Rábaközi Boldogasszony kegyképének búcsúi énekét, a Szép a Rábaközi Boldogasszony képe kezdetűt. A kislány elvarázsolta a közönséget és zsűrit egyaránt, pedig nem akárkik értékelték a tehetségeket.
Csornai győzelem a Mária Fesztiválon
Szabó Bella Laura a II. Rákóczi Ferenc katolikus iskola diákja, ötödik osztályba készül. Tanítónője, Kissné Pálfi Anita készítette fel a versenyre, aki már tavaly is eredményesen szerepelt tanítványaival ugyanitt. Laura mellett Kocsis Korina is képviselte városát és iskoláját, ráadásul ő már 2024-ben is ott lehetett a legjobbak között. Kissné Pálfi Anita tizenhárom éve szervezi a csornai iskolában a Szent Cecília Énekversenyt, ahol népéneket, Mária-énekeket mutatnak be a gyerekek. Azaz, a rákóczisok számára nem idegen ez a műfaj. Rendszeresen énekelnek egyházi, iskolai ünnepeken és négy éve már állandó szereplői a diákok a premontrei templom kegyképbúcsúi miséjének is.
A Mária Fesztivál főszervezője és fővédnöke Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes. Amikor az első versenykiírás tavaly megjelent, a csornai tanítónő rögtön tudta, hogy "gyermekeinek" ott a helyük, hiszen járatosak a Mária-énekek között, mivel egész évben éneklik őket. Tavaly is és idén is három-három tanulót készített fel a versenyre, közülük most is ketten jutottak be a középdöntőbe. Ebben az évben Korina a legjobb nyolc közé került, Bella pedig a egészen a döntőig menetelt. A végső megmérettetést Bodajkon, a Segítő Szűz Mária kegytemplomban rendezték a napokban. Ott már csak az öt legjobb általános iskolás versenyzett.
Bella számára nem indult jól a döntő hete, megbetegedett, úgy volt, hogy nem lehet ott a szereplésen. Középfül gyulladása lett, ágynak esett, nem tudott gyakorolni sem. "Mindannyian sírtunk, hogy nem lehet ott Bodajkon, de a Rábaközi Szűzanya csodát tett és megsegített bennünket. Bella minden erejét összeszedve, fáradtan, de bevállalta az utazást és győzött"-mondta Kissné Pálfi Anita.
– Bellának a Szép a Rábaközi Boldogasszony képe kezdetű ének volt a választott anyag, amit a középdöntőben is énekelt. A döntőn viszont már kötelezőként a Csíksomlyóhoz köthető Szentséges Szűz Máriát adták elő, ami nem igazán egyszerű. Szerencsére nagyon jó teljesítmény nyújtott és megnyerte az általános iskolás kategóriát. A mezőny legfiatalabbjaként. A döntő után jött a gála, amin viszont megint a rábaközit kérték tőle-beszélt élményeikről Kissné Pálfi Anita.
A Mária Fesztivál csornai győztese Szabó Bella Laura
És akkor lássuk a zsűrit, akik nagyon megdicsérték Bellát:
- Berki Lilla népdalénekes,
- Maczkó Márta népdalénekes,
- Pálmai Árpád egyházzenész,
- Petrás Mária népdalénekes,
- Szvorák Katalin népdalénekes,
- Vakler Anna népdalénekes,
- Zsadon Andrea operaénekes és a
- zsűri elnöke Pitti Katalin.
A szakemberek elmondták, hogy Bella amellett, hogy tehetséges és szép hangja van, nagyon "színpad erős". Ami annyit jelent, hogy jól mozog a színpadon, látszik rajta, hogy magabiztos és sokat szerepel.
– Nagyon sokat gyakoroltunk, bejárhattuk a premontrei templomba és szerencsénk is van, hiszen a bodajki "testvére" az apátsági templomnak, azaz a környezet nem idegen a kislánynak. Bella nagyon fegyelmezett, öröm vele dolgozni. Az iskolában napközise, magyar- és énektanára voltam, azaz csaknem mindennap találkoztunk és énekeltünk. Nagyon jól esett a sok kedves vélemény, amit a művészektől kapott. És az is különösen megtisztelő, hogy a felkészítő munkát is elismerték. Szeretném kiemelni a hátteret is, ami mögöttünk állt a verseny idején. A premontrei atyákat, akik végig támogattak bennünket és gyakorlási lehetőséget adtak, a premontrei és a Jézus Szíve-templom híveit, akik mindig biztatták Bellát, ha szerepelt egy-egy ünnepségen, mert ezek a tapsok, vállveregetések nagyon jól estek és komoly biztatást, erőt adtak nekünk. Aztán Lengyel Ágnesnak, a Timaffy művészeti iskola igazgatójának is köszönjük, aki első szóra biztosította a fellépő ruhát az intézmény ruhatárából. Ez is sokat jelentett.
Érdemes szót ejteni az énekről is, a Szép a Rábaközi Boldogasszony képe kezdetűről. Ez az apátsági templom kegyképének ősi, búcsúi éneke. Kissné Pálfi Anita 1993-ban tanulta meg Kovács Imre Endre atyától, aki a Rákócziban hittant oktatott. A pedagógus azóta "énekelteti" a gyerekekkel rendszeresen.
– Óriási dolognak tartom, hogy eltelik harminckét év és az ének győzni tud egy Kárpát-medencei énekversenyen és felhangzik Budapesten is. Nem tudhatjuk, hogy a mustármag, amit elhintünk, mikor szökken szárba és mikor teljesedik ki. A Rábaközi Boldogasszony az édesanyák és a gyerekek oltalmazója. A búcsú napjának délutánján az apátságban mindig gyermekáldást tartanak, kérve a Szűzanya pártfogását. Boldogan mondom, hogy velünk csodát tett és értünk közben járt, hiszen a verseny előtt két nappal még azt sem tudtuk, hogy Bella egyáltalán lábra tud-e állni. Ehhez képest megnyerte a versenyt és ezért hála legyen!-fogalmazta meg érzéseit Kissné Pálfi Anita.