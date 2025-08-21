Betegágyából induló csornai diáklány nyerte meg Pitti Katalin énekversenyét - fotók, videó

Csornai, tíz éves diáklány nyerte meg idén a második Mária Fesztivál Regnum Marianum tehetségkutató énekverseny általános iskolás kategóriáját. Szabó Bella Laura volt a mezőny legfiatalabb versenyzője és a Mária Fesztiválra hazai Mária-éneket "vitt magával". A premontrei apátsági templom Rábaközi Boldogasszony kegyképének búcsúi énekét, a Szép a Rábaközi Boldogasszony képe kezdetűt. A kislány elvarázsolta a közönséget és zsűrit egyaránt, pedig nem akárkik értékelték a tehetségeket.

Szabó Bella Laura, a Mária Fesztivál énekversenyének általános iskolás győztese Pitti Katalinnal, a zsűri elnökével és elkészítőjével, Kissné Pálfi Anitával.

Csornai győzelem a Mária Fesztiválon

Szabó Bella Laura a II. Rákóczi Ferenc katolikus iskola diákja, ötödik osztályba készül. Tanítónője, Kissné Pálfi Anita készítette fel a versenyre, aki már tavaly is eredményesen szerepelt tanítványaival ugyanitt. Laura mellett Kocsis Korina is képviselte városát és iskoláját, ráadásul ő már 2024-ben is ott lehetett a legjobbak között. Kissné Pálfi Anita tizenhárom éve szervezi a csornai iskolában a Szent Cecília Énekversenyt, ahol népéneket, Mária-énekeket mutatnak be a gyerekek. Azaz, a rákóczisok számára nem idegen ez a műfaj. Rendszeresen énekelnek egyházi, iskolai ünnepeken és négy éve már állandó szereplői a diákok a premontrei templom kegyképbúcsúi miséjének is.

A Mária Fesztivál főszervezője és fővédnöke Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes. Amikor az első versenykiírás tavaly megjelent, a csornai tanítónő rögtön tudta, hogy "gyermekeinek" ott a helyük, hiszen járatosak a Mária-énekek között, mivel egész évben éneklik őket. Tavaly is és idén is három-három tanulót készített fel a versenyre, közülük most is ketten jutottak be a középdöntőbe. Ebben az évben Korina a legjobb nyolc közé került, Bella pedig a egészen a döntőig menetelt. A végső megmérettetést Bodajkon, a Segítő Szűz Mária kegytemplomban rendezték a napokban. Ott már csak az öt legjobb általános iskolás versenyzett.

Bella számára nem indult jól a döntő hete, megbetegedett, úgy volt, hogy nem lehet ott a szereplésen. Középfül gyulladása lett, ágynak esett, nem tudott gyakorolni sem. "Mindannyian sírtunk, hogy nem lehet ott Bodajkon, de a Rábaközi Szűzanya csodát tett és megsegített bennünket. Bella minden erejét összeszedve, fáradtan, de bevállalta az utazást és győzött"-mondta Kissné Pálfi Anita.