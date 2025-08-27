Már most gondoljon a télre, tüzelőanyagot igényelhet Gönyűn

Összesen 68 erdei köbméter tűzifa természetbeni ellátásként, lakossági kérelemre történő odaítélésére nyílik lehetőség.

A támogatásra a szociálisan rászoruló, Gönyűén élők pályázhatnak szeptember 1-től szeptember 19-én 12 óráig ügyfélfogadási időben (H: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00; K: 13:00 – 16:00; CS: 8:00 – 12:00; P: 8:00 – 12:00) Árnits Adrienn igazgatási előadónál vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.) történő megküldéssel.

A részletekről ITT>> tájékozódhat.

