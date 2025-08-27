augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

26°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzifa

1 órája

Már most gondoljon a télre, tüzelőanyagot igényelhet Gönyűn

Címkék#Gönyű#kérelem#tűzifa

A gönyűi önkormányzat idén is eredményesen pályázott a Belügyminisztérium által meghirdetett szociálisan rászorulók részére nyújtandó tüzelőanyag támogatásra.

Kisalföld.hu
Már most gondoljon a télre, tüzelőanyagot igényelhet Gönyűn

Illusztráció -

Forrás: Shutterstock

Összesen 68 erdei köbméter tűzifa természetbeni ellátásként, lakossági kérelemre történő odaítélésére nyílik lehetőség.

A támogatásra a szociálisan rászoruló, Gönyűén élők pályázhatnak szeptember 1-től szeptember 19-én 12 óráig  ügyfélfogadási időben (H: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00; K: 13:00 – 16:00; CS: 8:00 – 12:00; P: 8:00 – 12:00) Árnits Adrienn igazgatási előadónál vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.) történő megküldéssel.

A részletekről ITT>> tájékozódhat.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu