Fergeteges hangulat

1 órája

Már javában tart a Sziget Fesztivál - Mutatjuk a pénteki napot képekben

Hatalmas bulik, hatalmas sztárok. Az idei évben is fantasztikus koncerteken vehetnek részt a fesztiválozók.

Kisalföld.hu
Már javában tart a Sziget Fesztivál - Mutatjuk a pénteki napot képekben

Forrás: MTI

Kid Cudi, Amelie Lens, Caribou, Michael Kiwanuka és még sok másik előadó bolygatja meg a fesztivál hangulatot. Mutatjuk képeken is a pénteki napot.

Már javában tart a Sziget Fesztivál - Mutatjuk a pénteki napot képekben

Fotók: MTI

 

 

