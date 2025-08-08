Fergeteges hangulat
1 órája
Már javában tart a Sziget Fesztivál - Mutatjuk a pénteki napot képekben
Hatalmas bulik, hatalmas sztárok. Az idei évben is fantasztikus koncerteken vehetnek részt a fesztiválozók.
Forrás: MTI
Kid Cudi, Amelie Lens, Caribou, Michael Kiwanuka és még sok másik előadó bolygatja meg a fesztivál hangulatot. Mutatjuk képeken is a pénteki napot.
Már javában tart a Sziget Fesztivál - Mutatjuk a pénteki napot képekbenFotók: MTI
