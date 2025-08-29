Így áll el a mák karácsonyig – Győrújbaráti őstermelő adott tanácsot

– Tavaszi mák – kínálja a győri Vásárcsarnokban a gondosan, fél kilogrammonként csomagolt fekete aranyat Bedő Zoltán. – Ez azt jelenti, hogy tavasszal vetettük, nagyon jó élettani hatásokkal bír – méltatja a győrújbaráti őstermelő, utalva arra, hogy a mák gazdagon tartalmaz magnéziumot, növényi zsírsavakat, aminosavakat, foszfort, kalciumot, káliumot és vasat.

Szalainé Kardos Bernadett fél kilogrammos kiszerelésű mákot tart a kezében a győri Vásárcsarnokban.

Fotó: Csapó Balázs

Ottjártunkkor a rábatamási Szalainé Kardos Bernadett vásárolt nála, igaz, nem mákot – az ő konyhájában később kerül elő. A hűvösebb idő beköszöntével azonban rendszeresen készít a családjának belőle rétest, kalácsot és egyszerűbb, kevert tésztás süteményeket. Bedő Zoltán szerint a háziasszonyok – ahogy a rábatamási vásárlója is – később kezdenek bespájzolni mákból. 2500 forintért adja a mákot kilogrammonként, úgy véli, legfeljebb háromezer forintig kúszik fel az ára karácsonyig. Észrevétele szerint máshol sem találni kedvezőbb áron.

Hogyan kell tárolni a mákot?

– Aki nem bízik ebben, megveheti most is a mákot, eláll az ünnepekig, de nem szabad nejlonban tartani. Száraz, hűvös helyen, papírzacskóban vagy textilzsákban kell tárolni – üzente az olvasóknak a győrújbaráti őstermelő, Bedő Zoltán.