Összeöntötték a vármegye búzáját Csornán, a tavalyinál is többet ajánlottak fel a vármegyei gazdák - képgaléria

Ilyen például a Győrújbaráton élő Giczi Gergely, aki ősei földjén, Bogyoszlón gazdálkodik és úgy érezte, itt az ideje, hogy mindabból, amit a szülőföld neki juttat, a rászorulók is részesüljenek. ""Ha Jóisten jó termést ad, kötelességünk azoknak is adni, akik számítanak a támogatásra"-fejtette ki Giczi Gergely. Rögtön egy komoly mennyiséget, egy tonnát szállított be a gyűjtőhelyre.

Az ünnepségen a gazdákat dr. Bónáné dr. Németh Katalin, Csorna polgármestere köszöntötte azt hangsúlyozva, hogy "a Magyarok Kenyere program azt üzeni, hogy bárból is élünk a Kárpát-medencében vagy azon túl, összetartozunk.

Ahogy a búzaszemek egybe olvadnak hogy liszt, majd kenyér legyen belőlük.

"Hazánk kenyere biztosítva van és annyi búza termett, hogy adhatunk azoknak is, akik rászorulnak a segítségre" -mondta Nagy István agrárminiszter szerdán délután Csornán, az Agrárkamara vármegyei búzagyűjtési ünnepségén

Fotó: Csapó Balázs

Németh Gergely beszédében Ronald Reagan, volt amerikai elnököt idézte: "Nem tudunk mindenkin segíteni, de mindenki segíthet valakinek."

– Mi ezt tesszük a Magyarok Kenyere programban, ez a cél és ez adja meg adományaink igazi értékét. Egy zsák búzának nem a forintban kifejezhető értéke az igazi jelentősége. Sokkal inkább a cél, ami mögötte van-hangsúlyozta az elnök. Széles Sándor, vármegyei főispán hazánk valamennyi gazdájának azt kívánta, hogy ne lankadjon bennük a szeretet, hanem az az tehetséget, amit Istentől kaptak, kamatoztassák a jövőben is a maguk és a közösség javára.