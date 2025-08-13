55 perce
Összeöntötték a vármegye búzáját Csornán, a tavalyinál is többet ajánlottak fel a vármegyei gazdák - képgaléria
"Hazánk kenyere biztosítva van és annyi búza termett, hogy adhatunk azoknak is, akik rászorulnak a segítségre" -mondta Nagy István agrárminiszter szerdán délután Csornán, az Agrárkamara vármegyei búzagyűjtési ünnepségén. A Magyarok Kenyere-15 millió búzaszem programban ebben az évben még a tavalyinál, 35 tonnánál is több búzát adtak össze a termelők. Felajánlás érkezett a szomszéd megyékből és a Felvidékről is. A tavalyinál is több búzát ajánlottak fel a vármegyei gazdák a Magyarok Kenyere program idei gyűjtéséhez. A mennyiség meghaladja a 35 tonnát.
Magyarok Kenyere program: új csatlakozók
A hagyományoknak megfelelően a vármegyei Agrárgazdasági Kamara idén is Csornán, a Csukás mezőgazdasági iskola tangazdaságában tartotta meg az ünnepélyes búzaösszeöntési rendezvényét. Németh Gergely, az agrárkamara vármegyei elnöke büszkén mondta a Kisalföldnek, hogy a tavalyinál, azaz 35 tonnánál is nagyobb mennyiséget ajánlottak fel a termelők. Érkezett búza a szomszédos vármegyékből, de a Felvidékről hozták az "életet" a gazdák. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy több "új gazda" is akad idén, azaz olyanok, akik először csatlakoztak a Magyarok Kenyere programhoz.
A búzagyűjtő ünnepség pillanatai képekben:
Ilyen például a Győrújbaráton élő Giczi Gergely, aki ősei földjén, Bogyoszlón gazdálkodik és úgy érezte, itt az ideje, hogy mindabból, amit a szülőföld neki juttat, a rászorulók is részesüljenek. ""Ha Jóisten jó termést ad, kötelességünk azoknak is adni, akik számítanak a támogatásra"-fejtette ki Giczi Gergely. Rögtön egy komoly mennyiséget, egy tonnát szállított be a gyűjtőhelyre.
Az ünnepségen a gazdákat dr. Bónáné dr. Németh Katalin, Csorna polgármestere köszöntötte azt hangsúlyozva, hogy "a Magyarok Kenyere program azt üzeni, hogy bárból is élünk a Kárpát-medencében vagy azon túl, összetartozunk.
Ahogy a búzaszemek egybe olvadnak hogy liszt, majd kenyér legyen belőlük.
Németh Gergely beszédében Ronald Reagan, volt amerikai elnököt idézte: "Nem tudunk mindenkin segíteni, de mindenki segíthet valakinek."
– Mi ezt tesszük a Magyarok Kenyere programban, ez a cél és ez adja meg adományaink igazi értékét. Egy zsák búzának nem a forintban kifejezhető értéke az igazi jelentősége. Sokkal inkább a cél, ami mögötte van-hangsúlyozta az elnök. Széles Sándor, vármegyei főispán hazánk valamennyi gazdájának azt kívánta, hogy ne lankadjon bennük a szeretet, hanem az az tehetséget, amit Istentől kaptak, kamatoztassák a jövőben is a maguk és a közösség javára.
Nagy István agrárminiszter köszönetet mondott az adományokért és hálát adott a megtermett gabonáért, amiből annyi lett, hogy ismét jut a rászorulóknak is. A tárcavezető kifejtette, hogy hazánk kenyere biztosítva van, az idei év jó termést hozott.