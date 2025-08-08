50 perce
Jó hír a falusi kisboltoknak, mindenki kap támogatást, hárommillió forint is járhat
Minden, szabályos pályázatot benyújtó falusi kisboltos részesülhet a hárommillió forintos támogatásban a Magyar Falu Programban. Gyopáros Alpár tudatta a jó hírt. Több mint tízmilliárd forint értékben érkeztek be az igények a Magyar Falu Program pályázatára.
"Falusi kisboltosok figyelem, jó hírek következnek!"-kezdte pénteki bejegyzését közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, a Magyar Falu Program kormánybiztosa. Mint közölte, minden olyan kisboltos, aki szabályos és érvényes pályázatot nyújtott be, részesülhet a maximálisan 3 millió forintos működési célú támogatásban. A Magyar Falu Program pályázatára komoly igény van.
Magyar Falu Program a kisboltokért
"A Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázatra óriási volt az érdeklődés: több mint 10 milliárd forint értékben érkeztek be kérelmek. A kormány ezért kérésünkre az eredetileg meghatározott, 4 milliárd forintos keretösszeget több mint duplájára emelte, hogy mindenki, aki igényelte, és a szükséges pályázati feltételeket teljesítette, megkaphassa a támogatást. Mindez közel 2000 hazai kistelepülésen, több ezer élelmiszerüzletet érint. Így a falvakban élők továbbra is helyben, könnyen hozzájuthatnak a mindennapi élelmiszerekhez. Ez a döntés is azt bizonyítja, hogy a kormány kiemelten fontosnak tartja a kistelepülésen élők igényeit" -tájékoztatott a politikus.