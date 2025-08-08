augusztus 8., péntek

László névnap

31°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályázat a kisboltoknak

50 perce

Jó hír a falusi kisboltoknak, mindenki kap támogatást, hárommillió forint is járhat

Címkék#támogatás#Magyar Falu Program#kisboltos#Gyopáros Alpár#pályázat

Minden, szabályos pályázatot benyújtó falusi kisboltos részesülhet a hárommillió forintos támogatásban a Magyar Falu Programban. Gyopáros Alpár tudatta a jó hírt. Több mint tízmilliárd forint értékben érkeztek be az igények a Magyar Falu Program pályázatára.

Kisalföld.hu

"Falusi kisboltosok figyelem, jó hírek következnek!"-kezdte pénteki bejegyzését közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, a Magyar Falu Program kormánybiztosa. Mint közölte, minden olyan kisboltos, aki szabályos és érvényes pályázatot nyújtott be, részesülhet a maximálisan 3 millió forintos működési célú támogatásban. A Magyar Falu Program pályázatára komoly igény van.

A Magyar Falu Program támogatja a kisboltokat.
Gyopáros Alpár gyakran keresi fel a Magyar Falu Program pályázataival támogatott üzleteket. A fotó Dénesfán készült. Forrás: Gyopáros Alpár közösségi oldala
Fotó: Toth Attila Hungary

Magyar Falu Program a kisboltokért 

"A Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázatra óriási volt az érdeklődés: több mint 10 milliárd forint értékben érkeztek be kérelmek. A kormány ezért kérésünkre az eredetileg meghatározott, 4 milliárd forintos keretösszeget több mint duplájára emelte, hogy mindenki, aki igényelte, és a szükséges pályázati feltételeket teljesítette, megkaphassa a támogatást. Mindez közel 2000 hazai kistelepülésen, több ezer élelmiszerüzletet érint. Így a falvakban élők továbbra is helyben, könnyen hozzájuthatnak a mindennapi élelmiszerekhez. Ez a döntés is azt bizonyítja, hogy a kormány kiemelten fontosnak tartja a kistelepülésen élők igényeit" -tájékoztatott a politikus. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu