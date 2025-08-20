Magyar Falu Program: Gyopáros Alpár válasza Magyar Péternek

Mint azt facebook bejegyzésében írja: Gyors reakció KamuPetire… "Egyszer már hirdetett egy “Faluközpont-programot”, akkor felvilágosítottam, hogy ilyen már van, jó reggelt! Magyar Falu Programnak hívják. És sikeres! Most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt! Vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól!

A Magyar Falu Programot maguk a falvak írják: az “étlapot” ők állítják össze, és a “svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak! Értem én, hogy a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült … ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára.

Az országgyűlési képviselő bejegyzését így zárta: Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni!