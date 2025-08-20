augusztus 20., szerda

István névnap

27°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Falvak és források

1 órája

Magyar Falu Program: Gyopáros Alpár válasza Magyar Péternek

Címkék#Magyar Falu Program#reakció#hazugság#Gyopáros Alpár#Magyar Péter

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos facebook bejegyzésében válaszolt Magyar Péternek.

Kisalföld.hu
Magyar Falu Program: Gyopáros Alpár válasza Magyar Péternek

Forrás: MW achívum

Mint azt facebook bejegyzésében írja: Gyors reakció KamuPetire… "Egyszer már hirdetett egy “Faluközpont-programot”, akkor felvilágosítottam, hogy ilyen már van, jó reggelt! Magyar Falu Programnak hívják. És sikeres! Most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált  5 év alatt! Vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól! 

A Magyar Falu Programot maguk a falvak írják: az “étlapot” ők állítják össze, és a “svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak! Értem én, hogy a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült … ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára. 

Az országgyűlési képviselő bejegyzését így zárta: Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu